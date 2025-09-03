Cerrar X
Tamaulipas

Mueren trabajadores de la COMAPA por falta de equipo

La tragedia en Padilla, Tamaulipas, destapó la falta de equipo y seguridad en COMAPA; incluso su director resultó herido al intentar rescatarlos

  03
  Septiembre
    2025

Un nuevo accidente volvió a exponer la grave falta de seguridad en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA): dos empleados perdieron la vida asfixiados por gases tóxicos mientras realizaban labores de desazolve en una alcantarilla de Padilla, Tamalipas, evidenciando la peligrosa precariedad en la que laboran.

Desde hace meses, trabajadores han denunciado la falta de equipo de seguridad para poder realizar sus labores.

A principio de año, se reportó que trabajadores de la dependencia en Reynosa estuvieron laborando en temperaturas frías, bajo el agua y sin protección para reparar fuertes fugas de agua.

En esta ocasión, se reportó la pérdida de dos empleados que entraron a la alcantarilla sin máscaras pese a la presencia de gases tóxicos en el lugar.

De hecho también quedó herido de gravedad el mismo director de la dependencia que trató de salvar a sus trabajadores sin poder lograrlo.


