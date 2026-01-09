Podcast
tribunal_justicia_tamaulipas_6dba7b4fcf
Tamaulipas

Dignificará Tribunal de Tamaulipas sueldos de empleados

El gobierno del Estado y los diputados autorizaron una partida de 30 millones de pesos para el aumento salarial que beneficiará a más de mil empleados

  • 09
  • Enero
    2026

A partir de la primera quincena de enero, 443 empleados del Supremo Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas (STJET) recibirán un aumento salarial, ya que ganaban menos del salario mínimo, algunos incluso solo 4 mil pesos al mes.

Aumento salarial

- El gobierno del Estado y los diputados autorizaron una partida de 30 millones de pesos para el aumento salarial.

La presidenta del Tribunal, Tania Contreras López, agradeció la colaboración del Poder Ejecutivo y Legislativo.

El aumento beneficiará a más de mil empleados en dos fases: 443 en la primera y el resto posteriormente.

Objetivo

- Llevar a todos los trabajadores a ganar al menos el salario mínimo.

- Dignificar los sueldos de los empleados del Poder Judicial.

Cronograma

- Primera fase: 443 empleados beneficiados de inmediato.

- Segunda fase: resto de los empleados beneficiados antes de concluir el primer semestre del año.

El Poder Judicial de Tamaulipas es el órgano del Estado encargado de administrar justicia en asuntos del fuero común, interpretando y aplicando la Constitución y las leyes para proteger los derechos ciudadanos, resolver conflictos y garantizar el estado de derecho en el estado, estando encabezado por el Supremo Tribunal de Justicia y otras instancias como el Tribunal de Disciplina Judicial. 

tania-contreras-tribunal-justicia.jpeg

