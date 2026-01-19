Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_16_88dd06768c
Tamaulipas

Mujer localizada con vida denuncia a sus presuntos captores

Aunque teme por su seguridad, decidió alzar la voz y pedir ayuda pública para que estas personas sean localizadas y llevadas ante la justicia

  • 19
  • Enero
    2026

Tras varias horas de permanecer en calidad de desaparecida, Verónica Escandón fue localizada con vida y posteriormente realizó un señalamiento público en contra de las personas que, aseguró, participaron en su privación ilegal de la libertad y en los actos de tortura de los que fue víctima.

A través de una publicación en sus redes sociales, la mujer afirmó que reconoce plenamente a quienes la secuestraron, al señalar que en ningún momento ocultaron sus rostros ni sus identidades, y que incluso nunca contemplaron regresarla con vida.

Teme por su vida y la de su familia

En su testimonio, advirtió que actualmente teme por su seguridad, así como por la de sus hijos y su familia, motivo por el cual decidió alzar la voz y pedir ayuda pública para que estas personas sean localizadas y llevadas ante la justicia.

Señaló que sus agresores no contaban con respaldo de ningún mando y que actuaron por cuenta propia, descartando que se tratara de una acción ordenada por alguna autoridad o grupo jerárquico.

Relató además que durante su cautiverio fue sometida a brutales sesiones de tortura y amenazas, entre ellas quemaduras con thinner, sustancia que —dijo— le provocó daños en las vías respiratorias, además de otras afectaciones físicas y emocionales.

Pese al temor emite denuncia

Aunque reconoció que hablar públicamente implica un riesgo, sostuvo que decidió hacerlo para evitar que estos hechos queden en la impunidad y para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si ya se abrió una carpeta de investigación por estos hechos ni si existen avances en la localización de los presuntos responsables.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

74a42ac5_7301_4de2_abce_6970aaef196b_b50119e72c
Localizan a menor reportada como desaparecida en Juárez
Buscan_a_menor_de_16_anos_tras_presunto_plagio_en_Juarez_b5d5ebf05d
Buscan a menor de 16 años tras presunto plagio en Juárez
nl_tandas_millonarias_ingrid_2111851cb4
Operaban tandas fraudulentas a nivel nacional
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_50c440e725
Buscan agilizar denuncias por pensión alimenticia
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T143522_995_a4699e79d8
Edmundo González exige respuestas tras denuncia de su hija
bodo_manchester_city_champions_league_85997300f9
¡Triunfo histórico! Bodo/Glimt derrota al Manchester City
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×