Tamaulipas

Mujer Teme que socavón se ‘trague’ su casa en Nuevo Laredo

Con el paso de las semanas se hace más profundo, por lo que Anabel Eguía, quien reside justo enseguida del hoyanco, teme que afecte la estructura de su vivienda

  • 28
  • Octubre
    2025

Un pequeño hundimiento que surgió hace ocho meses en la Calle Victoria 38, se convirtió con las lluvias en un gran socavón que amenaza con tragarse una casa.

Con el paso de las semanas se hace más profundo y más grande, por lo que Anabel Eguía, quien reside justo enseguida del hoyanco, teme que afecte la estructura de su vivienda, y pide la intervención de las autoridades.

“La situación es que ya estamos batallando con un socavón aquí en esta dirección que es Victoria 3802, esquina con Donato Guerra. Con las lluvias se ha estado haciendo más grande, ya está llegando a los cimientos de la propiedad”, advirtió.

Por lo pronto, ya se presentó el caso de un accidente vehicular porque no tenía señalamiento y un automovilista, cuando lo vio, frenó repentinamente y el vehículo que circulaba detrás no pudo frenar a tiempo, y lo impactó.

Después de este hecho, las autoridades solamente acordonaron el área, en lugar de solucionar el problema.

“No con unas banditas y una mayita anaranjada se va a acabar el problema, es una calle muy transitada, entonces sí tenemos miedo que incluso vehículos se vayan y se estrellen a mi propiedad.

“De hecho ya hay gente que se tropieza, se cae y, de hecho el socavón ya tiene unos ocho meses, habían venido a echar tierra, a taparle, pero con las lluvias se volvió a abrir este socavón”, declaró Eguía.

Este caso ya lo reportó al programa CIGA, en el que reciben las peticiones ciudadanas para darles solución. Sin embargo, en su caso, no ha encontrado respuesta.

“A lo que voy ahorita es que estamos bien preocupados porque ya el socavón está en la esquina de mi propiedad y está llegando a los cimientos de mi casa, cosa que no se van a hacer responsables ni Ayuntamiento ni Obras Públicas ni Comapa.

“Queremos que vengan, que nos ayuden, que vengan antes de que haga un deterioro en mi casa, porque ya empieza el socavón a abrirse tanto, a profundidades ya extremas”, expuso la afectada.


