Nuevo comandante interino asume mando en la 48 Zona Militar

El general brigadier de Estado Mayor, Newton Manuel Chávez Baños, realizó la toma de posesión al cargo y protesta de bandera, como comandante interino de la 48 Zona Militar en Ciudad Victoria.

El gobernador Américo Villarreal Anaya asistió como invitado de honor a las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, evento en donde el general Juan José Gómez Ruiz, comandante de la 4ª Región Militar, fue el encargado de realizar la toma de protesta correspondiente.

De acuerdo con el currículo vitae, el comandante interino de la 48 Zona Militar es originario de Tabasco y ha desempeñado en las diversas áreas del Ejército Mexicano.

Es licenciado en Administración Militar, graduado como Diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior de Guerra, y cuenta con el grado de maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional.

Al evento asistieron los representantes de los poderes legislativo y judicial, Diputado Humberto Prieto Herrera y la Magistrada Tania Gisela Contreras, además del fiscal general de Justicia Irving Barrios Mojica, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero y el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

Comentarios