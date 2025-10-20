Cerrar X
01ab076b_1639_46c3_9dbc_a98c98c929bc_f81d31441d
Tamaulipas

Nuevo comandante interino asume mando en la 48 Zona Militar

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, asistió como invitado de honor a las instalaciones del 77 Batallón de Infantería

  • 20
  • Octubre
    2025

El general brigadier de Estado Mayor, Newton Manuel Chávez Baños, realizó la toma de posesión al cargo y protesta de bandera, como comandante interino de la 48 Zona Militar en Ciudad Victoria. 

El gobernador Américo Villarreal Anaya asistió como invitado de honor a las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, evento en donde el general Juan José Gómez Ruiz, comandante de la 4ª Región Militar, fue el encargado de realizar la toma de protesta correspondiente. 

De acuerdo con el currículo vitae, el comandante interino de la 48 Zona Militar es originario de Tabasco y ha desempeñado en las diversas áreas del Ejército Mexicano.

d4492210-9977-4180-b111-2ea2f33e2eed.jfif

Es licenciado en Administración Militar, graduado como Diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior de Guerra, y cuenta con el grado de maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional.

Al evento asistieron los representantes de los poderes legislativo y judicial, Diputado Humberto Prieto Herrera y la Magistrada Tania Gisela Contreras, además del fiscal general de Justicia Irving Barrios Mojica, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero y el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

5cd2d231_1666_4e5a_8014_ab4dbe3a510a_70ee01b03f
Coahuila instala más Puntos Violeta para mujeres en riesgo
G3p_K8_3_W0_AEO_728_84d3b690a8
Detienen en Chiapas a seis miembros del Cártel de Sinaloa
EWV_4ff3893f01
Aseguran 203 paquetes de droga en aeródromo de Tapachula
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_21_T100913_776_55ed9ccfea
Proyectarán concierto de Juan Gabriel en el Zócalo
fuga_drenaje_victoria_cb9ee642bd
Reportan fuga de drenaje en la clínica del IMSS en Cd. Victoria
expresidente_francia_cinco_anos_44797c279c
Ingresa a prisión el expresidente francés, Nicolás Sarkozy
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×