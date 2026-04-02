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Tamaulipas

Sospechan que incendio en vivienda de Las Brisas fue provocado

Información preliminar dice que el fuego habría iniciado en una recámara, presuntamente tras incendiarse una cama, lo que permitió que las llamas se propagaran

  • 02
  • Abril
    2026

Un incendio registrado en una vivienda del fraccionamiento Las Brisas dejó cuantiosos daños materiales, luego de que el fuego consumiera gran parte de las pertenencias de una mujer que habita el domicilio.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada en la calle Laguna de San Jorge, hasta donde acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes al ingresar confirmaron que no había personas en el interior.

De acuerdo con información preliminar, el fuego habría iniciado en una recámara, presuntamente tras incendiarse una cama, lo que permitió que las llamas se propagaran rápidamente por el inmueble.

Vecinos del sector señalaron que el incidente pudo haber sido provocado, ya que la pareja de la propietaria —quien padece discapacidad visual— presuntamente la había amenazado anteriormente con prender fuego a la vivienda, además de que mantenían constantes conflictos.

Se informó que la mujer había salido del domicilio momentos antes de que iniciara el incendio. Al lugar también arribaron la expareja de la afectada y su hija, coincidiendo con la presencia de los bomberos que lograron controlar la situación.


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