Llaman a reflexionar y promover la paz previo a días santos

En el marco previo a los días santos, el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés, exhortó a la comunidad a aprovechar este periodo para la reflexión espiritual y el fortalecimiento de los valores.

El líder religioso señaló que la Semana Santa es considerada como una etapa de profundo significado, al recordar el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo, quien, dijo, vino a restaurar y dar esperanza a la humanidad pese a sus errores.

Destacó que el mensaje central es practicar el amor y hacer el bien, incluso en momentos difíciles, ya que las adversidades son temporales, mientras que el amor permanece.

Asimismo, subrayó que la paz es una necesidad fundamental que debe fomentarse desde el hogar hasta la sociedad, especialmente ante problemáticas actuales como la violencia, la extorsión y el secuestro.

El obispo insistió en que cada persona puede contribuir a construir entornos más tranquilos, recordando que el llamado es a ser promotores de paz en la vida diaria.

Finalmente, invitó a la población a participar en las actividades propias de estas fechas y a asumir el compromiso de generar un ambiente más armonioso en sus comunidades.

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