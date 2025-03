Obras de drenaje en la colonia Lázaro Cárdenas siguen en duda

En la colonia Lázaro Cárdenas de Reynosa, los vecinos continúan señalando la falta de cumplimiento en las obras de drenaje prometidas durante la campaña legislativa pasada. Aunque las autoridades han asegurado que los trabajos ya fueron realizados, la comunidad sostiene que la situación sigue sin resolverse, pues las calles aún presentan deficiencias en la infraestructura sanitaria.

Durante el periodo electoral, se anunció la rehabilitación del drenaje en esta zona; sin embargo, los habitantes y la ciudadanía en general consideran que las mejoras no se han reflejado en la realidad.

Recientemente, la comunidad organizó una celebración a manera de protesta en una de las calles afectadas, con el fin de evidenciar que los problemas persisten y exigir respuestas concretas sobre las obras.

Ante estas inquietudes, la diputada federal de Morena, Claudia Hernández, defendió la realización de las obras y atribuyó la falta de información a la falta de seguimiento por parte de la ciudadanía.

“He escuchado varios comentarios en los que se ha cuestionado una rueda de prensa que dimos en la campaña de la legislatura pasada. Tengo mucho gusto de decirles e informarles que muchas de estas obras ya se han realizado; lo que pasa es que no han investigado. Estas obras no te puedo decir que al 100%, pero ya varias de ellas ya se llevaron a cabo, ya se hicieron, pero creo que no se han dado la molestia de investigar. Para eso estamos, para aclarar dudas”, declaró la legisladora.

A pesar de estas afirmaciones, la situación en la colonia sigue generando incertidumbre. Los habitantes esperan que se aclare el estado real de las obras y que, en caso de ser necesario, se realicen las acciones pertinentes para garantizar un drenaje funcional y adecuado en la zona.

