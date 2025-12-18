Esthela hará un buen trabajo en Consejería Jurídica: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el nombramiento de Esthela Damián Peralta como nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República, al resaltar su trayectoria profesional y el trabajo cercano que han mantenido desde 2018.

Durante el anuncio, Sheinbaum subrayó la confianza que le tiene y recordó que Damián es abogada, con diversas especializaciones y una maestría en educación, además de una amplia experiencia en el servicio público.

“La secretaría particular es un trabajo muy difícil, funciona como una especie de jefatura de gabinete en muchos temas, y Esthela lo desempeñó de manera extraordinaria”, afirmó la mandataria.

Trayectoria en el gobierno capitalino y federal

Cabe señalar que Esthela Damián ha ocupado cargos relevantes, entre ellos la dirección del DIF de la Ciudad de México y la Secretaría Particular durante la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno.

Antes de su designación como consejera jurídica, se desempeñaba en la Subsecretaría de Seguridad Pública, donde trabajó de manera directa con la secretaria Rosa Icela Rodríguez en el programa Atención a las Causas, enfocado en prevenir la violencia mediante la identificación de jóvenes en riesgo y su incorporación a actividades comunitarias y sociales.

Paridad de género y un área estratégica

Por otra parte, explicó que el nombramiento también responde a su compromiso de mantener la paridad de género en el gabinete presidencial.

“Quería que fuera mujer, eso es muy importante. No quiero mover la paridad, de hecho, hay más mujeres que hombres. Esthela hará un excelente trabajo, es una mujer honesta, trabajadora y con gran capacidad de diálogo”, señaló.

Además, destacó que la Consejería Jurídica es un área estratégica del Ejecutivo federal, responsable de la publicación de normas en el Diario Oficial de la Federación, así como del vínculo institucional con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República y el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Es un cargo muy importante y estoy segura de que Esthela va a hacer un excelente trabajo”, concluyó.

