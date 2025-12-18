Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
esthela_damian_228736accf
Nacional

Esthela hará un buen trabajo en Consejería Jurídica: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Esthela Damián Peralta como nueva consejera jurídica de la Presidencia. Destacó su experiencia y su perfil profesional

  • 18
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el nombramiento de Esthela Damián Peralta como nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República, al resaltar su trayectoria profesional y el trabajo cercano que han mantenido desde 2018.

Durante el anuncio, Sheinbaum subrayó la confianza que le tiene y recordó que Damián es abogada, con diversas especializaciones y una maestría en educación, además de una amplia experiencia en el servicio público.

“La secretaría particular es un trabajo muy difícil, funciona como una especie de jefatura de gabinete en muchos temas, y Esthela lo desempeñó de manera extraordinaria”, afirmó la mandataria.

Trayectoria en el gobierno capitalino y federal

Cabe señalar que Esthela Damián ha ocupado cargos relevantes, entre ellos la dirección del DIF de la Ciudad de México y la Secretaría Particular durante la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno.

Antes de su designación como consejera jurídica, se desempeñaba en la Subsecretaría de Seguridad Pública, donde trabajó de manera directa con la secretaria Rosa Icela Rodríguez en el programa Atención a las Causas, enfocado en prevenir la violencia mediante la identificación de jóvenes en riesgo y su incorporación a actividades comunitarias y sociales.

esthela.jpg

Paridad de género y un área estratégica

Por otra parte, explicó que el nombramiento también responde a su compromiso de mantener la paridad de género en el gabinete presidencial.

“Quería que fuera mujer, eso es muy importante. No quiero mover la paridad, de hecho, hay más mujeres que hombres. Esthela hará un excelente trabajo, es una mujer honesta, trabajadora y con gran capacidad de diálogo”, señaló.

Además, destacó que la Consejería Jurídica es un área estratégica del Ejecutivo federal, responsable de la publicación de normas en el Diario Oficial de la Federación, así como del vínculo institucional con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República y el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Es un cargo muy importante y estoy segura de que Esthela va a hacer un excelente trabajo”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aranceles_mexico_asia_759d9eb2dd
Dialoga México sobre aranceles con países sin tratado comercial
ley_esposa_sheinbaum_be696a4a4a
Sheinbaum pide revisar su legalidad de campañas con solo mujeres
Acude_Congreso_a_entregar_Presupuesto_2026_697e51e761
Acude Congreso local a entregar Paquete de Presupuesto 2026
publicidad

Últimas Noticias

desfile_scobedo_sannicolas_2025_c3b4b91736
Desfile Navideño recorre las calles de Escobedo y San Nicolás
MERITO_JOVEN_1_2207611e7e
Municipio de Monterrey reconoce a jóvenes por sus aportaciones
Whats_App_Image_2025_12_19_at_6_53_35_PM_5d879d1fd1
Piden restauración de cancha de fútbol en colonia Saltillo 2000
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×