Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_18_T082642_647_e044c9b041
Tamaulipas

Policía Cibernética registra 3,739 denuncias en Tamaulipas

Autoridades estatales aseguraron que, a pesar del número de reportes registrados sobre este tipo de delitos, el índice se redujo en comparación al 2024

  • 18
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Guardia Estatal Cibernética, presentó recientemente el Top 5 de delitos cibernéticos que se registran en Tamaulipas. En primer lugar, se encuentran las amenazas por cobranza extrajudicial, las cuales se realizan a través de aplicaciones relacionadas con préstamos económicos, entre otros, informó Luis Marín. 

El Titular de la Guardia Estatal Cibernética, dijo que esto se da mucho por las aplicaciones de préstamos, las denominadas monta deudas, “hay mucha publicidad lamentablemente en redes sociales sobre ellas y la verdad como ofrecen este servicio rápido e inmediata, la gente cae, los enganchan y ahí es donde inicia todo esto”, señaló. 

Policía Cibernética registra 3,739 denuncias en Tamaulipas.png

También se presenta el fraude del comercio electrónico y se sumaría lo que viene siendo el delito de acceso ilícito, cuando se robaron una cuenta y el acoso

El Policía Tercero dijo que durante el presente año se han presentado 3,739 denuncias por delitos cibernéticos en los diferentes municipios de Tamaulipas, de los cuales 2,185 han sido mujeres y 1,554 hombres los afectados, lo que significa un 9.5% en decremento, a comparación del 2024. 

“Entonces es importantísimo la verdad alertar a la ciudadanía porque también tenemos bien identificado que la mayoría de los delitos que se llegan a suceder es por desconocimiento”, explicó.  

Finalmente exhortó a la población a mantenerse alerta y no dejarse engañar por estas prácticas ilícitas. Hizo un llamado a denunciar cualquier irregularidad que se presente, recordando que pueden hacerlo al número de emergencias 911.

“Nosotros lo que hacemos en materia de prevención es alertar encaminar a la ciudadanía”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Cae_Delta_1_por_homicidio_y_trasiego_de_drogas_en_EUA_c2402ea76c
Recapturan 'Delta 1' por homicidio y trasiego de drogas en EUA
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T112708_934_b2658e592b
Capturan a dos en posesión de automóvil robado en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T093434_874_2b183b5448
Rehabilitarán carretera a Bustamante-Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_petroleo_dc22076c6d
Envía México 80,000 barriles de combustible a Cuba como apoyo
Quien_era_Vivian_Polania_Jueza_hallada_muerta_junto_a_su_bebe_008a14a626
¿Quién era Vivian Polanía? Jueza hallada muerta junto a su bebé
G7_Sx_ee_Wk_AACX_5_P_f7a359af14
Se suma Héctor Moreno al Juego de Leyendas tras retiro
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×