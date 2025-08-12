Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2_ba7d174a54
Ofrece Calmecac educación académica y disciplina militar

En Reynosa, el Colegio Militarizado Calmecac ofrece educación integral con enfoque militar en primaria, secundaria y preparatoria

  • 12
  • Agosto
    2025

Con un modelo educativo que integra formación académica y disciplina en una jornada extendida, el Colegio Militarizado Calmecac en Reynosa ofrece educación en primaria, secundaria y preparatoria, combinando el plan de estudios oficial con materias de axiología militar.

El director del plantel, Capitán Fernando Alballar Luarte, destacó que la institución trabaja de lunes a viernes desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, tiempo en el que los estudiantes reciben instrucción académica y actividades orientadas a fomentar valores como la disciplina, el respeto y la responsabilidad.

“Para empezar, somos un colegio de tiempo completo y estamos desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde; tenemos el nivel primaria, secundaria y preparatoria; de aquí ellos, egresados del bachillerato, pueden ingresar a cualquier colegio militar del sistema educativo de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Van preparados, no hay requisitos, es una escuela como cualquier otra, nada más que aquí lo diferente es el tiempo completo y las materias extracurriculares que llevamos, que forman parte de la axiología militar”, señaló.

Actualmente, el Colegio Militarizado Calmecac se encuentra en la etapa de captación de alumnos para todos los niveles, invitando a las familias interesadas a conocer su propuesta educativa.

Al concluir el bachillerato, los egresados cuentan con la preparación necesaria para incorporarse a instituciones militares, aunque la escuela mantiene la misma validez oficial y requisitos que cualquier otro plantel del sistema educativo nacional.

La propuesta educativa del colegio se presenta como una alternativa para padres que buscan una formación integral que, además de cumplir con los estándares académicos, desarrolle habilidades de liderazgo y fomente la responsabilidad personal.


