Tamaulipas

Falsa alarma por bomba moviliza a corporaciones en Altamira

Una llamada anónima alertó sobre un supuesto explosivo en un Home Depot de Altamira; tras tres horas de revisión, autoridades descartaron riesgo

  • 31
  • Diciembre
    2025

 La mañana de este último día del año,  se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad y auxilio en el sur de Tamaulipas, luego que se recibiera una llamada anónima alertando sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo al interior de la tienda de materiales Home Depot, ubicada en el municipio de Altamira.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Altamira, José Torres Gómez, el reporte se recibió alrededor de las 9:40 de la mañana, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

78be9f13-c21c-47e2-b4ec-4dd234a1508f.jfif

Como primera medida, se procedió a la evacuación total del personal y clientes, trasladándolos a un punto seguro, además de acordonar la zona y establecer un centro de mando.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, Protección Civil, Tránsito y Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad en el área; como parte de las maniobras, un binomio canino realizó una revisión minuciosa de todas las instalaciones.

Explican que la labor de los bomberos se centró en la protección del perímetro, así como en la atención inmediata ante cualquier conato de incendio o incidente derivado de la evacuación, mientras las fuerzas federales realizaban la inspección correspondiente.

e1ab9222-9444-4307-ac93-19070e378c0d.jfif

Tras aproximadamente tres horas de revisión, las autoridades descartaron la existencia de cualquier artefacto explosivo, confirmando que se trató de una broma de mal gusto, lo que provocó la suspensión de actividades comerciales durante ese lapso.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales, aunque sí generó afectaciones operativas para la tienda y una importante movilización de recursos de emergencia. 

Las autoridades reiteran que este tipo de falsas alarmas, representan un riesgo y distraen a los cuerpos de seguridad de situaciones reales.

c78734c3-7f3a-48ed-83f0-58507b13bdb9.jfif


