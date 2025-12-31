Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fb38079e_e99f_4444_a48b_8e1459146a92_9a57d0dcbe
Tamaulipas

Fugas de aguas negras persisten en avenida Miahuatlán

La vialidad, considerada de alta afluencia vehicular y peatonal, presenta de manera recurrente charcos de aguas residuales

  • 31
  • Diciembre
    2025

Un sistema de drenaje deficiente ha provocado desde hace varios años la presencia constante de fugas de aguas negras en distintas coladeras ubicadas a lo largo de la avenida Miahuatlán, en la colonia Marte R. Gómez, situación que mantiene en alerta a vecinos, comerciantes y automovilistas que transitan diariamente por la zona.

Habitantes del sector señalaron que el problema se ha vuelto permanente sin que hasta el momento se haya concretado una reparación definitiva, pese a los múltiples reportes realizados ante las autoridades correspondientes. La vialidad, considerada de alta afluencia vehicular y peatonal, presenta de manera recurrente charcos de aguas residuales, lama y suciedad que se extienden sobre el pavimento y las banquetas.

59526e78-4d33-4443-8179-59b8419c580a.jpg

Los afectados advirtieron que, además del deterioro visible de la infraestructura urbana, los fuertes olores a drenaje y la acumulación de lodo representan un riesgo para la salud pública, principalmente para las familias que residen en el área y para quienes caminan diariamente por el lugar.

Don Rogelio Paz, vecino del sector, expresó su inconformidad ante la falta de soluciones.

“Esto no es de ahorita, ya tenemos años batallando con lo mismo y nada que lo resuelven. Cuando llueve es peor, toda la suciedad se nos mete a las casas. Siempre nos dicen que no hay material, que la obra ya está autorizada, que el próximo mes, pero al final nunca arreglan nada. Mire cómo está la lama, el lodo, apesta todo el día; ya no podemos ni abrir las ventanas, esto ya es insoportable”, relató.

fb38079e-e99f-4444-a48b-8e1459146a92.jpg

La problemática también afecta a los automovilistas, quienes se exponen a daños en sus vehículos debido a los baches ocultos bajo los charcos de aguas negras, mientras que los peatones deben extremar precauciones para evitar resbalones o caídas al intentar rodear los escurrimientos que invaden las banquetas.

Finalmente, vecinos y comerciantes reiteraron el llamado a las autoridades municipales y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para que se atienda de manera urgente esta situación, antes de que se agrave y genere consecuencias mayores en la salud y seguridad de la comunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_205df4abb5
Denuncian vecinos de Balcones de Alcalá fuga de aguas negras
puestos_en_Colegio_Civil_alta_afluencia_6dbfd556be
Impulsa Navidad alta afluencia en el Centro de Monterrey
5ce889c8_0249_4297_b0e7_bc6db375c6d3_16c4d1751b
Fuga de aguas negras genera riesgo sanitario en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Exponen prácticas cuestionables de hospitales 2025
Inundacion_veracruz_67e6a3701b
México revive la memoria de las devastadoras lluvias de 2025
Whats_App_Image_2025_10_15_at_3_31_33_PM_2_a4f747a7ad
El Operativo Muralla se activó más de 70 ocasiones en el 2025
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×