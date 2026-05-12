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Tamaulipas

Operativo en Valle Real deja tres detenidos en Matamoros

Al llegar al sitio, implementaron un operativo que derivó en la captura de tres personas presuntamente relacionadas con estos hechos

  • 12
  • Mayo
    2026

Un fuerte despliegue de seguridad interrumpió la tranquilidad del fraccionamiento Valle Real, en Matamoros, durante la madrugada de este martes, luego de que corporaciones estatales atendieran un reporte relacionado con una presunta privación ilegal de la libertad.

La movilización se originó tras una llamada de emergencia al sistema C-4, lo que provocó la rápida intervención de elementos de la Guardia Estatal en distintos puntos del sector.

Como resultado del operativo, las autoridades lograron la detención de tres personas, además del aseguramiento de armas largas y cartuchos útiles, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Uno de los detenidos resultó herido durante el operativo

De acuerdo con información preliminar, uno de los arrestados, identificado como Arnoldo “N”, sufrió una lesión por impacto de bala durante la intervención de las corporaciones de seguridad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica de emergencia y posteriormente fue trasladado a un hospital bajo custodia policiaca.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud del detenido.

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Autoridades mantienen investigaciones abiertas

Tras los hechos, la zona permaneció resguardada durante varias horas mientras peritos y agentes realizaban labores de inspección y recopilación de indicios.

Las autoridades estatales señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar si los detenidos podrían estar relacionados con otros hechos delictivos registrados en la región.

El operativo generó expectativa entre habitantes del fraccionamiento Valle Real, quienes reportaron la presencia de patrullas, unidades tácticas y personal de emergencia durante gran parte de la madrugada.

Algunos residentes señalaron que el despliegue de seguridad provocó cierres momentáneos y movimiento constante de unidades oficiales en las calles del sector.


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