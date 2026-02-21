Paneles solares llevan luz a familias en la sierra en Tamaulipas

La Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER) instaló paneles solares en la comunidad de Valle de San José, con el objetivo de que más familias tamaulipecas cuenten con acceso a la energía eléctrica, en continuidad con el programa de Electrificación al 100%.

Llegan a zona de difícil acceso

El titular de la dependencia, Walter Julián Ángel, informó que el personal realizó un recorrido de más de siete horas por la Sierra de Tamaulipas para llegar a esta localidad, donde varias familias no cuentan con electricidad debido a su lejanía de los caminos principales.

Atención casa por casa

Explicó que la SEDENER visitó los hogares para conocer sus necesidades e instalar los sistemas fotovoltaicos a las y los beneficiarios. Además, se les brindó capacitación sobre el cuidado y mantenimiento del equipo para asegurar mayor duración y eficiencia.

Con apoyo del personal del municipio de Casas, se atendieron las peticiones de siete familias, quienes ahora cuentan con un sistema que les proporciona energía solar.

Cada instalación incluye tres focos, tres apagadores y tres contactos dobles, lo que permitirá a las familias conectar un frigobar pequeño, cargar dispositivos electrónicos y mejorar su calidad de vida.

En línea con el mensaje del gobernador Américo Villarreal de que nadie se quede atrás, la SEDENER también entregó estufas eficientes de leña. Estos equipos reducen el consumo de combustible y la exposición directa al fuego y a los gases de combustión, lo que favorece la salud de las personas que utilizan leña para cocinar.

Finalmente, el secretario reiteró que la dependencia continuará trabajando para que todas y todos los tamaulipecos tengan acceso a energía con calidad y seguridad.





