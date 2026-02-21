Podcast
Tamaulipas

Turismo impulsa patronato del Carnaval Tamaulipas

La Secretaría de Turismo impulsa la conformación de un Patronato del Carnaval Tamaulipas, en un esfuerzo por profesionalizar la gestión del carnaval

  • 21
  • Febrero
    2026

En un esfuerzo estratégico por profesionalizar la gestión del carnaval de la zona sur, garantizar su crecimiento sostenido y posicionarlo como referente en los circuitos nacionales e internacionales, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas impulsa la conformación de un Patronato del Carnaval Tamaulipas.

El titular de la dependencia, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que en la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se trabaja para que las obras y acciones trasciendan los periodos de gobierno y generen beneficios permanentes para la sociedad tamaulipeca.

STU-037-2026.-Va-la-Secretaria-de-Turismo-por-Patronato-del-Carnaval-4.jpeg

Aprovechar el auge del carnaval

El funcionario señaló que el carnaval conurbado se ha posicionado favorablemente y debe aprovecharse ese impulso para seguir creciendo, generar mayor derrama económica y atraer reflectores nacionales e internacionales.

Subrayó que lo ideal es que el carnaval cuente con vida propia, mediante una organización autónoma y consolidada, aunque con respaldo del Gobierno del Estado y la participación activa de los tres municipios involucrados, cada uno aportando su identidad local.

STU-037-2026.-Va-la-Secretaria-de-Turismo-por-Patronato-del-Carnaval-3.jpeg

Añadió que se busca ir más allá para fortalecer su proyección, por lo que se impulsa el intercambio de comparsas con otros carnavales importantes del país, con el fin de enriquecer la oferta cultural y fomentar vínculos entre fiestas emblemáticas.

El secretario concluyó que la estrategia forma parte del impulso a la proyección de Tamaulipas como destino turístico integral, destacando que el estado ofrece seguridad, infraestructura, bellezas naturales, historia, cultura y la calidez de su gente bajo la premisa de que “Tamaulipas Seguro te Enamora”.


