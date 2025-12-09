Podcast
trabajo_derechos_humanos_reynosa_5c94556df0
Tamaulipas

Persiste apoyo humanitario a migrantes en Reynosa

La presencia de la comunidad migrante en Reynosa sigue siendo constante, lo que mantiene activa la labor de los grupos defensores de derechos humanos

  • 09
  • Diciembre
    2025

Aunque la frontera de Estados Unidos permanece cerrada para la mayoría de los trámites de regularización, algunos migrantes aún logran acceder a visas humanitarias.

No obstante, la presencia de la comunidad migrante en Reynosa sigue siendo constante, lo que mantiene activa la labor de los grupos defensores de derechos humanos que operan en la región.

Organizaciones locales señalaron que, aunque el flujo migratorio ha disminuido respecto a meses anteriores, continúan llegando familias completas y personas que buscan mejores condiciones de vida.

Para ellas, la asistencia humanitaria resulta indispensable, pues muchas enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema al llegar a esta frontera.

De acuerdo con estas asociaciones, los retos que enfrentan en Reynosa son similares a los reportados en otras zonas del país: oficinas gubernamentales cerradas al diálogo y falta de respuesta a las solicitudes de apoyo de personas extranjeras. Este escenario, advierten, dificulta la atención oportuna de quienes huyen de contextos de violencia, pobreza o persecución.

Al tratarse de una ciudad fronteriza, los defensores prevén que estas situaciones continuarán ocurriendo de manera recurrente, incluso con un flujo migratorio menor que en años anteriores.

No obstante, alertan que persisten casos preocupantes de secuestro, extorsión y maltrato físico contra personas en movilidad, delitos que representan un riesgo continuo para su integridad.

El presidente de la Asociación de Derechos Humanos Internacionales, Carlos Abrego, explicó que la falta de respuesta institucional complica la protección de los migrantes y los expone a abusos durante su tránsito por México.

Explicó que en múltiples ocasiones han solicitado la intervención de autoridades para revisar casos específicos o apoyar procesos de regularización, pero con frecuencia no encuentran disposición.

Señaló que muchas personas migrantes sufren robos, violaciones, secuestros o detenciones arbitrarias por parte de diversas autoridades en su ruta hacia la frontera, donde además enfrentan dificultades adicionales para acceder a trámites que les permitan regularizar su estancia.

Los defensores reiteraron la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar que las instituciones gubernamentales atiendan las solicitudes de apoyo con sensibilidad y prontitud, a fin de evitar que más personas migrantes sean víctimas de abusos durante su paso por Reynosa.


