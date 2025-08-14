Prohíben pesca y consumo de mariscos por Marea Roja en Yucatán

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) emitió una alerta sanitaria ante la presencia de la Marea Roja en las costas de Progreso, Chuburná y Sisal, fenómeno que provocó una veda preventiva en la zona afectada y hasta 40 kilómetros mar adentro.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía no consumir productos del mar provenientes de las áreas señaladas ni ingresar al agua en esas playas, debido al alto nivel de toxicidad detectado en las algas que generan el fenómeno.

Además, la Subsecretaría de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Yucatán advirtió que las microalgas presentes contienen saxitoxina, sustancia que puede provocar vómito, diarrea, parálisis e incluso la muerte en casos graves.

Al detectarse #MareaRoja en zonas del litoral yucateco, se emiten las siguientes recomendaciones preventivas:

Impacto en la fauna marina

El fenómeno ya está causando afectaciones a especies marinas y representa un riesgo sanitario para las personas, sin embargo hasta ahora no se han reportado casos de intoxicación ni disminución en la afluencia turística en las playas de la región.

Por su parte, Procivy informó que la emergencia se mantendrá hasta nuevo aviso, con un monitoreo constante de la calidad del agua y el avance de la Marea Roja para evitar riesgos a la población y a los visitantes.



