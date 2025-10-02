Pese a esfuerzos, tortuga lora sigue en peligro de extinción

La tortuga lora es una especie en peligro crítico de extinción que se encuentra principalmente en el Golfo de México y el Atlántico occidental.

En Tamaulipas, se están llevando a cabo esfuerzos significativos para proteger a esta especie, en campos tortugueros como el de La Pesca y Tepehuajes, en Soto la Marina; Rancho Nuevo en Aldama; Playa Tesoro en Altamira y Playa Bagdad en Matamoros.

De acuerdo a la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), se ha reportado un aumento del 15% en la arribazón de tortugas lora en 2025 en comparación con el año pasado, con un total de 45,179 huevos protegidos bajo estricta vigilancia.

Los campamentos tortugueros en la costa de Tamaulipas están operando las 24 horas del día para proteger a los nidos y evitar cualquier amenaza, ya sea humana o natural.

Especies y estado de conservación

Esta especie es la más pequeña de todas las tortugas marinas y se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la recolección de huevos, la caza furtiva, la captura incidental en redes de pesca y la contaminación marina.

Esfuerzos de conservación

- La CPBT está trabajando en la protección de los nidos y la educación ambiental para involucrar a las comunidades locales y visitantes en la preservación de esta especie, en coordinación con el Gladys Porter Zoo de Brownsville, Texas.

- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también está jugando un papel clave en la protección de la tortuga lora, emitiendo mensajes contundentes sobre la ilegalidad de vender o comprar huevos de tortuga y pidiendo a la población que denuncie cualquier actividad sospechosa.

Importancia de la conservación

- La conservación de la tortuga lora es crucial no solo para la especie en sí, sino también para mantener el equilibrio del ecosistema marino y proteger la biodiversidad.

- Los esfuerzos de conservación también pueden tener beneficios económicos y sociales, como la generación de ingresos a través del ecoturismo y la creación de empleos en la región.

Aunque hace algunos años se reportaba que el principal depredador era el hombre, actualmente debido a las medidas de vigilancia y la concientización en la sociedad, ya no es el ser humano el número uno en cuanto a amenazas para la especie.

Depredadores de la tortuga lora

- Crías: Los depredadores de las crías de tortuga lora incluyen:

- Zorrillos: Se alimentan de huevos y crías en los nidos.

- Zorros: Atacan a las crías y huevos en las playas de anidación.

- Perros: Pueden depredar a las crías y huevos en las playas.

- Cangrejos: Se alimentan de crías y huevos en las playas y zonas costeras.

- Hormigas: Atacan a las crías y huevos en los nidos.

- Larvas de mosca: Se alimentan de crías muertas o debilitadas.

- Adultos: Los depredadores de las tortugas lora adultas incluyen:

- Tiburones: Atacan a las tortugas adultas en el mar.

- Pirañas: Pueden depredar a las tortugas adultas en el mar.

- Peces víboras: Atacan a las tortugas adultas en el mar.

- Pulpos: Pueden depredar a las tortugas adultas en el mar.

- Orcas: Atacan a las tortugas adultas en el mar.

