Piden escuchar a adolescentes para prevenir problemas mentales

La creciente incidencia de casos de adolescentes y jóvenes que han intentado quitarse la vida en Reynosa ha encendido las alertas entre autoridades, especialistas, docentes y familias, quienes coinciden en la necesidad de escuchar más a las nuevas generaciones para comprender las problemáticas emocionales que enfrentan.

En las escuelas secundarias de la ciudad, los propios estudiantes reconocen que existen señales que pueden advertir cuando un compañero atraviesa por momentos difíciles, aunque muchas veces estas pasan desapercibidas.

Joel, alumno de secundaria, explicó que uno de los principales indicadores es el aislamiento repentino de quienes antes mostraban una personalidad más abierta.

"Si es un amigo que se empieza a aislar o deja de comportarse como antes, si antes era muy alegre y ahora tiene una actitud más apagada o más triste", comentó.

Por su parte, Jesús, también estudiante de secundaria, señaló que las apariencias pueden ser engañosas y que muchas personas ocultan problemas emocionales detrás de una imagen aparentemente normal.

"Porque una persona puede estar bien, la puedes ver bien y toda la cosa, pero a lo mejor tiene estrés o depresión; tendríamos que conocer a la persona para saber si se siente bien o no está bien", expresó.

Durante la etapa de la adolescencia, especialmente entre primero y tercer grado de secundaria, los jóvenes experimentan importantes cambios físicos, emocionales y sociales que pueden influir en su bienestar mental. A ello se suman situaciones de exclusión o rechazo que pueden presentarse dentro de los grupos de amistad.

Reina Dayana, alumna de tercer grado, relató que ha observado cómo algunos compañeros son apartados de las dinámicas sociales, aunque intenten ocultar su malestar.

"Lo que yo he visto y me he dado cuenta es, por ejemplo, estoy viendo a mis amigos de lejos y veo cómo una compañera mía está platicando con ellos, pero luego la empiezan a dejar de lado y sigue sonriendo, pero se le está viendo la carita incómoda de que se está sintiendo mal, se está sintiendo olvidada, que no le ponen atención, se siente excluida", narró.

La exclusión social es una situación que varios adolescentes reconocen haber vivido en carne propia. Regina compartió una experiencia que le generó sentimientos de tristeza al sentirse desplazada por una amiga cercana.

"Íbamos a salir y ella tiene una amiga que va en el grupo de tercero C y la verdad se fue con ella en vez de conmigo. Me dijo que me iba a dejar porque se iba a ir con esa amiga y yo me sentí excluida porque yo que he estado más, que le he pasado actividades y ella para que me agradezca con otras personas o que se junte con otras personas, la verdad no me gusta", relató.

Otros jóvenes consideran que quienes han atravesado situaciones similares pueden convertirse en una red de apoyo para quienes enfrentan dificultades emocionales.

César, alumno de tercero de secundaria, aseguró que las malas influencias y las decepciones entre amistades pueden afectar considerablemente el estado emocional de los adolescentes.

"Primeramente he pasado por esas situaciones, más que nada con amigos que según yo eran cercanos y terminaron siendo una mala influencia para mí. Yo creo que ayudar a alguien, podría acercarme con alguien que se empiece a sentir incómodo con esas personas, intentar hablar con él, intentar alejarlo tal vez de esas malas influencias", explicó.

Los estudiantes también plantean alternativas que podrían contribuir a fortalecer la salud emocional de quienes atraviesan momentos complicados, destacando la importancia del acompañamiento profesional y la convivencia social.

Fernando consideró que una de las opciones es buscar apoyo especializado y fomentar actividades recreativas.

"Por ejemplo, ir al psicólogo o recuperar esa cordura que perdieron, poner actividades que les gusten o hacer que se diviertan al menos", señaló.

Mientras tanto, Ian destacó la importancia de escuchar antes de juzgar.

"Escuchándolo, preguntándole qué es lo que lo trae así para poder ayudarlo y después que esté mejor poder convivir con los demás", comentó.

Ante este panorama, especialistas y ciudadanos coinciden en que abrir espacios de diálogo con los adolescentes resulta fundamental para comprender sus inquietudes, emociones y preocupaciones. Escuchar su voz no solo permite identificar problemáticas que muchas veces permanecen ocultas, sino también construir estrategias que fortalezcan su bienestar emocional y les permitan afrontar de mejor manera los desafíos propios de esta etapa de la vida.

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