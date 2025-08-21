Cerrar X
82fdf71f_2cab_4691_aa84_c3e595aab360_7534e9dc24
Tamaulipas

Piden escuela para formar maestros de Educación Física

La secretaria del Consejo dijo que se solicitó a las autoridades estatales que se instituya una escuela para formar profesores de Educación Física

  • 21
  • Agosto
    2025

La secretaria del Consejo de Instituciones y maestra con más de 30 años de servicio,  Irma Elia Reyes López, dijo que se solicitó a las autoridades estatales que se instituya una escuela para formar profesores de Educación Física, a fin de cumplir con esta asignatura que es muy importante en el desarrollo de las y los niños.

Afirmó Reyes López que, muchas de las escuelas de educación básica en Nuevo Laredo, carecen de maestros de Educación Física, que es una asignatura obligatoria.

El Consejo de Instituciones claro tenemos varias propuestas que hemos hecho a través de este año y el año pasado, una muy importante referente a la Educación Física.

“Sabemos que aquí en Nuevo Laredo muchas de las escuelas federales públicas carecen de maestros de Educación Física, y que es un área importantísima para el desarrollo de jóvenes y niños.

“Hemos pedido, el Consejo de Instituciones, una escuela donde se forme a maestros en Educación Física. La persona que quiere formarse en esta carrera, actualmente tiene que buscar fuera de Nuevo Laredo, entonces sería importantísimo que aquí en nuestra ciudad se creara una”, expresó.

Los egresados se quedarían como titulares de su plaza en los planteles públicos, donde estudios hechos en años pasados han detectado elevado índice de obesidad y diabetes infantil, lo cual podría disminuirse con las clases impartidas por personal calificado.

Otra de las peticiones que hizo el Consejo de Instituciones en el área de Educación es referente a tener guarderías de gobierno para niños especiales.

“Una guardería federal, una guardería que ayude a las madres que tienen niños especiales a que sus hijos sean atendidos como en muchas otras guarderías que sabemos que existen en nuestra ciudad, pero esta exclusivamente para niños especiales.

“Todavía no hemos tenido respuesta, pero esperamos y sabemos y confiamos en que se va a atender nuestra solicitud, así que son de las dos áreas principales en las que nos hemos enfocado el Consejo de Instituciones”, mencionó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Acusan_en_EUA_de_fraude_a_Bernardo_Gomez_regidor_de_Rio_Bravo_87c50c8442
Acusan en EUA de fraude a Bernardo Gómez, regidor de Río Bravo
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T173318_216_323c72ce48
Refuerzan operativo contra Uber y Didi en Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_e088e16288
Obligan a municipios a publicar fichas de búsqueda en Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

Acusan_en_EUA_de_fraude_a_Bernardo_Gomez_regidor_de_Rio_Bravo_87c50c8442
Acusan en EUA de fraude a Bernardo Gómez, regidor de Río Bravo
AP_25234130553629_e886adfa25
Lyle Menéndez enfrenta su audiencia de libertad condicional
b5525ae6_a499_4d25_839d_a3b885fc5f75_a62980165f
Festeja Ramos Arizpe a los bomberos en su día con reconocimientos
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×