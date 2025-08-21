Piden escuela para formar maestros de Educación Física

La secretaria del Consejo de Instituciones y maestra con más de 30 años de servicio, Irma Elia Reyes López, dijo que se solicitó a las autoridades estatales que se instituya una escuela para formar profesores de Educación Física, a fin de cumplir con esta asignatura que es muy importante en el desarrollo de las y los niños.

Afirmó Reyes López que, muchas de las escuelas de educación básica en Nuevo Laredo, carecen de maestros de Educación Física, que es una asignatura obligatoria.

El Consejo de Instituciones claro tenemos varias propuestas que hemos hecho a través de este año y el año pasado, una muy importante referente a la Educación Física.

“Sabemos que aquí en Nuevo Laredo muchas de las escuelas federales públicas carecen de maestros de Educación Física, y que es un área importantísima para el desarrollo de jóvenes y niños.

“Hemos pedido, el Consejo de Instituciones, una escuela donde se forme a maestros en Educación Física. La persona que quiere formarse en esta carrera, actualmente tiene que buscar fuera de Nuevo Laredo, entonces sería importantísimo que aquí en nuestra ciudad se creara una”, expresó.

Los egresados se quedarían como titulares de su plaza en los planteles públicos, donde estudios hechos en años pasados han detectado elevado índice de obesidad y diabetes infantil, lo cual podría disminuirse con las clases impartidas por personal calificado.

Otra de las peticiones que hizo el Consejo de Instituciones en el área de Educación es referente a tener guarderías de gobierno para niños especiales.

“Una guardería federal, una guardería que ayude a las madres que tienen niños especiales a que sus hijos sean atendidos como en muchas otras guarderías que sabemos que existen en nuestra ciudad, pero esta exclusivamente para niños especiales.

“Todavía no hemos tenido respuesta, pero esperamos y sabemos y confiamos en que se va a atender nuestra solicitud, así que son de las dos áreas principales en las que nos hemos enfocado el Consejo de Instituciones”, mencionó.

