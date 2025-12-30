Choque en autopista Tepic-Compostela deja seis muertos

Un choque de vehículos registrado la noche del lunes 29 de diciembre de 2025 en el kilómetro 23+900 de la autopista Tepic-Compostela dejó un saldo de seis personas fallecidas, confirmaron autoridades de emergencia.

Tres vehículos involucrados

De acuerdo con reportes de medios locales, en el percance estuvieron involucrados al menos tres vehículos.

#TomePrecauciones en #Nayarit se registra cierre total de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 022+900 de la autopista Tepic - Compostela. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/KkZUBJCbnB — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 30, 2025

El impacto principal ocurrió entre una camioneta Mazda y un automóvil Volkswagen Jetta, lo que motivó el reporte al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Comisión Nacional de Emergencias, Bomberos, Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de Movilidad, quienes realizaron labores de rescate, atención a víctimas y control del tránsito.

Víctimas y atención médica

Paramédicos confirmaron la muerte de seis personas en el sitio. Además, una joven resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Nayarit iniciaron las primeras indagatorias para determinar las causas del accidente. Los cuerpos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense.

La circulación vehicular fue restringida de manera temporal mientras se realizaban las diligencias periciales y el retiro de los vehículos involucrados, reanudándose horas después.

Comentarios