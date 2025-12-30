Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
swdevge_20abfdebdc
Nacional

Choque en autopista Tepic-Compostela deja seis muertos

Un choque múltiple en la autopista Tepic-Compostela dejó seis personas muertas y una lesionada. Autoridades atendieron la emergencia

  • 30
  • Diciembre
    2025

Un choque de vehículos registrado la noche del lunes 29 de diciembre de 2025 en el kilómetro 23+900 de la autopista Tepic-Compostela dejó un saldo de seis personas fallecidas, confirmaron autoridades de emergencia.

Tres vehículos involucrados

De acuerdo con reportes de medios locales, en el percance estuvieron involucrados al menos tres vehículos.

El impacto principal ocurrió entre una camioneta Mazda y un automóvil Volkswagen Jetta, lo que motivó el reporte al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Comisión Nacional de Emergencias, Bomberos, Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de Movilidad, quienes realizaron labores de rescate, atención a víctimas y control del tránsito.

Víctimas y atención médica

Paramédicos confirmaron la muerte de seis personas en el sitio. Además, una joven resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Nayarit iniciaron las primeras indagatorias para determinar las causas del accidente. Los cuerpos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense.

La circulación vehicular fue restringida de manera temporal mientras se realizaban las diligencias periciales y el retiro de los vehículos involucrados, reanudándose horas después.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_20_95868bd9d5
Choque contra tráiler deja un muerto y 10 heridos en Zacatecas
Suman_10_fallecidos_en_volcadura_de_autobus_en_Veracruz_jpg_28a220a213
Suman 10 fallecidos en volcadura de autobús en Veracruz
Whats_App_Image_2025_12_20_at_3_27_24_PM_e685f30741
Moviliza volcadura a Protección Civil en el Centro de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×