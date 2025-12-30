Apagones y fuertes vientos marcan la llegada de frío al estado

El frente frío número 25 llegó a la ciudad de Reynosa acompañado de ráfagas de viento de considerable intensidad, lo que ha provocado afectaciones en la infraestructura eléctrica de distintos sectores de la ciudad.

Como consecuencia, se han registrado apagones intermitentes en varias colonias, debido a que las ramas de los árboles y líneas conductoras de energía eléctrica se han visto afectadas por los fuertes vientos.

Las autoridades han exhortado a la población a no manipular ningún tipo de cable conductor de energía eléctrica para evitar riesgos de choque eléctrico.

Hasta el momento, únicamente se han reportado daños en algunos postes y transformadores.

Estos daños han generado variaciones de voltaje que provocaron cortocircuitos y ligeras explosiones en algunos puntos.

Las afectaciones han sido atendidas de manera oportuna por el personal correspondiente, sin que hasta ahora se reporten personas lesionadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación mientras continúan las condiciones climáticas asociadas al frente frío.

Grandes árboles destrozaron autos

Árboles, anuncios y postes derribados, además de semáforos descompuestos y algunos adornos navideños, son parte de los daños provocados por el ingreso del frente frío número 25 de la temporada, el cual arribó a Tamaulipas impulsado por aire ártico, lloviznas y lluvias ligeras dispersas, evento “Norte” con rachas de 55 a 75 km/h, y en el Golfo de México vientos de 75 a 95 km/h con oleaje de 3 a 5 metros y un descenso térmico de moderado a fuerte.

Los árboles caídos se registraron en la Plaza del 8 Juárez, otro cayó encima de un vehículo de reciente modelo en el 7 Ceros Hidalgo, otro en el 28 Bravo y uno más sobre la Avenida 17 y el más grande sobre la Avenida Tamaulipas con calle Veracruz, a la altura de la calle 8; afortunadamente, solo se registraron daños materiales.

Los semáforos descompuestos se presentaron el 9 Hidalgo, 9 Boulevard Parexedis Balboa, a la altura del puente de la Colonia Moderna, en la Avenida Tamaulipas y José Sulaimán, entre otros.

