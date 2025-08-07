Cerrar X
Piden vecinos ayuda por mujer con trastorno bipolar en Tamaulipas

Familiares y autoridades son solicitados por vecinos de Fátima Aleyda Reyna Amin, quien sufre un agravamiento de su trastorno bipolar en Los Reyes La Paz

Vecinos del sector Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz, Tamaulipas, lanzaron un llamado desesperado a autoridades y familiares de Fátima Aleyda Reyna Amin, una mujer que vive sola y, según su diagnóstico médico, padece un trastorno bipolar en fase maníaca con psicosis.

La comunidad sostiene que su estado representa un peligro para la convivencia diaria, ya que la situación ha escalado sin recibir la intervención adecuada.

Sin respuesta institucional

Los residentes describen con preocupación que, a pesar de haber alertado al 911 en múltiples ocasiones, no han recibido respuesta adecuada ni la asistencia médica que la situación requiere.

Según los testimonios, Fátima vive sola, lo que agrava su situación, además el trastorno bipolar en fase maníaca con síntomas psicóticos puede desestabilizar su comportamiento, generando incertidumbre y vulnerabilidad en el entorno inmediato.

Ante dicha situación, los vecinos han solicitado apoyo a entidades como el DIF Tamaulipas, el gobierno de Américo Villarreal, autoridades sanitarias como el Secretario de Salud y figuras públicas del sector médico local.

 


