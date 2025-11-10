Crecen en Reynosa las desapariciones y críticas a Carlos Peña

La ola de desapariciones en Reynosa continúa en aumento y, con ella, crece también la indignación de familiares y organizaciones civiles que acusan al gobierno municipal, encabezado por Carlos Peña Ortiz, de minimizar la gravedad de la crisis.

El municipio de Reynosa enfrenta una nueva ola de desapariciones que ha vuelto a colocar a Tamaulipas entre los estados con mayor número de personas no localizadas en el país. De acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), existen 13,631 casos sin resolver, una cifra que refleja la magnitud de la crisis humanitaria que se vive en la región.

Durante los últimos años, Reynosa se ha mantenido como el municipio con más reportes de desapariciones en todo Tamaulipas. Según informes de colectivos de busqueda, al corte de mayo de 2025 se contabilizaban 2 mil 817 personas desaparecidas o no localizadas solo en esta ciudad fronteriza. En 2024, se habían documentado 311 nuevos casos, consolidando a Reynosa como el epicentro estatal de este delito.

Las estadísticas también reflejan un perfil preocupante de las víctimas: el 70 % son hombres, en su mayoría de entre 18 y 31 años, mientras que las mujeres desaparecidas suelen ser adolescentes de 12 a 17 años, según datos proporcionados por madres buscadoras.

En medio de este panorama, la tragedia más reciente estremeció a la ciudad. Una familia completa —una pareja, su sobrino y una menor de 10 años con discapacidad— fue reportada como desaparecida el 30 de octubre en la colonia Hacienda Las Fuentes, Sector Cuatro. Días después, el 5 de noviembre, autoridades estatales confirmaron su hallazgo sin vida en distintos puntos de Reynosa. El cuerpo de la menor fue localizado enterrado en una vivienda, mientras que los otros tres fueron encontrados en predios a las afueras de la ciudad.

El caso provocó conmoción entre la ciudadanía y reavivó las críticas hacia las autoridades encargadas de la investigación y búsqueda. Los colectivos de familias de desaparecidos denunciaron nuevamente que existe una crisis forense en Tamaulipas, y que las labores de localización suelen recaer en los propios familiares, quienes —aseguran— terminan haciendo el trabajo que corresponde a la fiscalía.

En este contexto, declaraciones recientes del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, han generado indignación. El legislador aseguró que las desapariciones en Tamaulipas son “relativamente bajas” y que las autoridades “están haciendo su trabajo” para combatir este delito.

Para las familias afectadas y los colectivos de búsqueda, estos comentarios resultan ofensivos, sobre todo en un momento en que la violencia y la impunidad siguen cobrando vidas. Las organizaciones sociales lamentan que mientras los casos de desaparición se multiplican, las autoridades no destinan los recursos ni la coordinación necesaria para fortalecer las capacidades forenses y las investigaciones inmediatas.

Los colectivos como amor por los desaparecidos informan que los casos de personas desaparecidas en Tamaulipas han mostrado un crecimiento constante: 12 023 en 2022, 12 706 en 2023, 13 228 en 2024, y cerca de 13 917 durante 2025, al corte de mayo. Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo encabezan la lista de municipios más afectados.

Colectivos como Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas insisten en que los “casos de éxito” —ya sea con hallazgos de personas con vida o con la localización de restos humanos— se deben en gran medida al trabajo de las familias, no a la acción institucional.

Frente a esta situación, las víctimas y organizaciones humanitarias demandan que la respuesta oficial deje de centrarse en cifras o declaraciones políticas y se traduzca en acciones efectivas: búsquedas inmediatas, fortalecimiento del sistema forense y atención prioritaria a los municipios con mayor incidencia, como Reynosa, donde la violencia, la impunidad y la desesperanza se entrelazan con la tragedia diaria de quienes siguen buscando a sus seres queridos.

Comentarios