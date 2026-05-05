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Tamaulipas

Gas sí hay en Matamoros, pero cierres por descanso desatan alarma

Falta de información oficial y suspensión temporal de gaseras generaron compras de emergencia, rumores y preocupación entre familias.

  • 05
  • Mayo
    2026

La mañana de este martes 5 de mayo, el cierre de múltiples estaciones de gas en Matamoros encendió la preocupación entre cientos de ciudadanos, quienes reportaron dificultades para conseguir combustible doméstico y comenzaron a temer un posible desabasto generalizado.

Durante varias horas, la ausencia de información clara por parte de empresas proveedoras y autoridades alimentó la incertidumbre, mientras largas búsquedas y estaciones cerradas reforzaban la percepción de una crisis en el suministro.

Sí hay gas, pero varias estaciones suspendieron operaciones

Aunque inicialmente circularon versiones sobre una posible escasez, posteriormente se confirmó que el suministro de gas en la ciudad sí existe.

Lee aquí la nota completa: Cierre de gaseras provoca incertidumbre y desabasto en Matamoros

De acuerdo con encargados de algunas estaciones, el problema principal no radicó en falta de producto, sino en que diversas gaseras otorgaron descanso a su personal con motivo del 5 de mayo, situación que habría provocado el cierre temporal de varios puntos de venta.

Incluso se señaló que algunos establecimientos podrían extender esta medida hasta el miércoles 6 de mayo, aunque sin confirmación generalizada.

La ausencia de comunicados oficiales oportunos permitió que rumores y especulaciones dominaran gran parte del día, incrementando la tensión entre familias que dependen del gas para actividades esenciales como cocinar.

Mientras algunas estaciones permanecieron operando, otras, particularmente las más concurridas, cerraron sus puertas, provocando mayor presión sobre los puntos disponibles.

Ciudadanos improvisan ante la emergencia

Frente a la incertidumbre, muchas familias buscaron soluciones inmediatas: desde cocinar con leña o carbón hasta recurrir a restaurantes o contemplar traslados a municipios cercanos como Valle Hermoso para abastecerse.

La situación evidenció la vulnerabilidad cotidiana de miles de hogares ante interrupciones, incluso temporales, en servicios básicos.

Hasta el momento, no existe una fecha definitiva para la normalización completa del servicio en todas las estaciones, por lo que la recomendación entre ciudadanos ha sido administrar cuidadosamente el combustible disponible.


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