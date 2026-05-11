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Tamaulipas

Instalarán señalética y postes tras muerte en canal

Autoridades de Tampico realizarán una campaña de difusión para informar a la ciudadanía sobre las zonas consideradas de riesgo durante lluvias

  • 11
  • Mayo
    2026

Tras la muerte de un joven que fue arrastrado por la corriente de un canal a cielo abierto en Tampico, las autoridades anunciaron la instalación de señalética y postes de contención en esas áreas.

La madrugada del domingo una persona perdió la vida al ser jalado por las lluvias a este cauce que, dijo la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarrreal Anaya, “es natural y no puede bloquearse”.

Destacó que el lugar del percance no corresponde a un canal construido, sino a un cauce natural de agua ubicado en la colonia Enrique Cárdenas González, al norte de la ciudad, el cual cumple una función importante para el desfogue pluvial de la zona.

Anunció una campaña de difusión para informar a la ciudadanía sobre las zonas consideradas de riesgo, debido a que muchas personas desconocen la existencia de estos escurrimientos naturales y transitan por ellos sin precaución.

Las lluvias habrán de persistir en el sur de Tamaulipas durante  dos días más, por lo que se recomienda prevención tanto peatonal como automovilística.


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