Nacional

Claudia revisa con gobernadores los avances y retos en seguridad

La presidenta encabezó una reunión con su gabinete y mandatarios estatales para evaluar resultados, coordinar estrategias para reforzar la pacificación del país

  • 11
  • Diciembre
    2025

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en el Palacio Nacional junto a su gabinete de seguridad, gobernadores y titulares de instituciones federales para evaluar los avances y retos en materia de seguridad pública.

En el encuentro, la mandataria señaló que la pacificación del país depende de la colaboración entre los estados, fuerzas federales y fiscalías, así como también del fortalecimiento de una política que atienda las causas de la violencia.

La reunión giró en torno a cinco ejes: evaluación de resultados, fortalecimiento institucional, coordinación con estados, percepción ciudadana y ajustes normativos.

Del mismo modo, la mandataria destacó que su estrategia continúa sustentada en los "cuatro pilares": programas sociales para prevenir la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia para la investigación del delito y cooperación estrecha entre niveles de gobierno.

Sheinbaum también aseguró que estas líneas “seguirán guiando el trabajo para construir la paz”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de los primeros 14 meses del gobierno federal.

En este reporte, Harfuch dio a conocer que se han realizado más de 38,700 detenciones por delitos de alto impacto, 20,000 armas aseguradas, 311 toneladas de droga incautadas y el desmantelamiento de 1,700 laboratorios clandestinos por parte del Ejército y la Marina.

De acuerdo con sus declaraciones, estos resultados son el reflejo de la coordinación entre dependencias.

¿Qué dijeron los gobernadores?

Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua coincidieron en pedir más recursos para policías estatales y municipales, así como fortalecer los modelos de justicia cívica.

Mientras que los mandatarios estatales de Coahuila y Durango resaltaron recientes detenciones coordinadas con la federación.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, llamó a “despolitizar” la agenda de seguridad. Señaló que, aunque los delitos han bajado en su estado, la percepción ciudadana no mejora.

También reclamó que iniciativas en materia de extorsión y ajustes presupuestales se encuentran congeladas en los congresos locales, lo que —dijo— obstaculiza la consolidación de resultados.


