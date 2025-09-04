Reciben 4 millones 243 mil visitantes en el verano

Al presentar los resultados del periodo vacacional de verano 2025 que comprendió del 12 de julio al 31 de agosto, el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, dijo que, durante 51 días, se recibieron 4 millones 243 mil visitantes en los 43 municipios de la entidad, lo que representa un crecimiento de 15.27%, respecto al mismo periodo, pero del 2024, lo que equivale a más de 562 mil visitantes adicionales.

La derrama económica estimada asciende a los 3,903 millones de pesos, recursos que llegan a hoteles, restaurantes, comercios, prestadores de servicios y miles de familias tamaulipecas que encuentran en el turismo una fuente de bienestar y desarrollo.

Resaltó que la zona sur integrada por los municipios de ciudad, Madero, Tampico y Altamira, reafirman su liderazgo turístico en Tamaulipas, debido a que, en total durante este verano, se reportó una afluencia de 2 millones 629mil visitantes lo que representó el 61% del total en la entidad.

“Ciudad Madero recibió más de 1 millón 348 mil visitantes, Tampico más de 763 mil y Altamira 68 mil, estas cifras consolidan el peso de la zona sur como el principal polo turístico de Tamaulipas”, dijo Hernández Rodríguez.

La ocupación hotelera estimada mostró resultados positivos en la zona sur, al registrar un promedio de 66.5%, Matamoros 62%, Nuevo Laredo 60%, Reynosa 49%, Victoria 46.7% y destinos emergentes como el poblado la Pesca, alcanzaron hasta un 96% de ocupación hotelera, lo que confirma su creciente potencial para diversificar la oferta turística.

“En materia de atención y seguridad quiero destacar el trabajo de las instituciones estatales y federales, desde el inicio de esta administración se reforzó el programa de Ángeles Verdes mediante la incorporación de ocho patrullas, ocho elementos estatales y seis nuevas rutas, ampliando la cobertura de auxilio carretero en los principales corredores turísticos”, dijo el secretario de turismo.

Durante las vacaciones de verano se otorgaron 1,171 servicios, se atendieron a 4 mil turistas, se recorrieron 135 mil kilómetros y se recibieron 230 mil llamadas, además en las playas del estado se reportó saldo blanco durante este periodo de verano.

