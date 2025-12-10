Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_10_at_7_07_46_AM_1_d819f63839
Tamaulipas

Refuerza Tamaulipas campaña de vacunación invernal

Con 64 casos en el estado, de acuerdo al director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza, esta cifra es preocupante

  • 10
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Salud de Tamaulipas inició  un reforzamiento estatal de vacunación para proteger a la población durante el invierno, al registrar en lo que va del año 4 defunciones por COVID, cifra considerada alta, por parte de las autoridades. 

Con 64 casos registrados en el estado, de acuerdo al director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza, esta cifra es preocupante, de ahí que el gobierno estatal intensifica el programa de vacunación invernal. 

La estrategia incluye vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo, además de fortalecer esquemas contra sarampión, tosferina y poliomielitis.

“Estamos viendo que la población le tiene cierta preocupación a la vacuna de COVID y queremos informarle que estamos aplicando la PFIZER y Moderna, que son las vacunas que tienen más calidad en el mercado mundial”, dijo De la Garza. 

“En lo que va del año han registrado 62 casos de COVID y 4 defunciones lo cual representa un porcentaje alto”, dijo de la Garza, al exhortar a la población a acudir a los módulos a vacunarse. 

WhatsApp Image 2025-12-10 at 7.07.46 AM.jpeg

Enfermedades Prevenibles

  • Tosferina: 47 casos registrados, 2 fallecimientos
  • Sarampión: 12 contagios en comunidades menonitas

Objetivo

Proteger a las familias tamaulipecas y reducir riesgos de complicaciones graves, especialmente en niñas y niños, mediante la vacunación infantil y el reforzamiento de la estrategia de vacunación.

Vacunas y Cobertura

  • Vacunas anticovid: Pfizer y Moderna, de alta calidad y eficacia
  • Cobertura: Superior al 80% en todo el estado
  • Abasto: Suficiente en centros de salud y hospitales

Macrositios de Vacunación

En plazas públicas de:

  • Tampico
  • Victoria
  • Reynosa
  • Matamoros
  • Nuevo Laredo
  • Módulos en cruces fronterizos para atender a connacionales y población en tránsito

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Exhorta_Salud_extremar_prevencion_por_altas_temperaturas_6adc9e4cd5
Exhorta Salud a extremar precauciones ante calor en Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_59_943a80666b
Proponen regular cobros por 'maestros sombra' en colegios de NL
colectivo_amor_por_los_desaparecidos_anuncia_colaboracion_con_el_ayuntamiento_de_Reynosa_6edefa64e0
Colectivo anuncia colaboración con el ayuntamiento de Reynosa
Posada_Binacional_2025_fortalece_la_union_cultural_en_Texas_6efb688b2f
Posada Binacional 2025 fortalece la unión cultural en Texas
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
publicidad
×