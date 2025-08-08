Cerrar X
Exhorta_Salud_extremar_prevencion_por_altas_temperaturas_6adc9e4cd5
Tamaulipas

Exhorta Salud a extremar precauciones ante calor en Tamaulipas

Se han registrado 59 casos relacionados con la temporada de calor, de los cuales 16 son por deshidratación, 20 por golpe de calor, 22 por insolación

  • 08
  • Agosto
    2025

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas ante las altas temperaturas y la canícula que actualmente afectan al estado, y que podrían superar los 40 grados centígrados, según reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Informó que hasta la fecha se han registrado 59 casos relacionados con la temporada de calor, de los cuales 16 son por deshidratación, 20 por golpe de calor, 22 por insolación y uno por quemaduras solares.

Hernández Navarro destacó que las altas temperaturas también influyen en la rápida descomposición de los alimentos, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades intestinales como la diarrea. Por ello, recomendó mantener los alimentos refrigerados y extremar la higiene en su preparación y consumo.

“En esta temporada se incrementan este tipo de padecimientos, por lo que debemos cuidar especialmente a los grupos vulnerables, como adultos mayores, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas que trabajan al aire libre, como en la agricultura o la construcción”, subrayó.

El funcionario también hizo un llamado a proteger a personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares, así como a quienes padecen trastornos mentales o neurológicos, ya que son más susceptibles a las complicaciones derivadas del calor extremo.

Entre las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud destacan:

  • Consumir abundante agua natural y evitar bebidas azucaradas o alcohólicas.
  • Usar ropa ligera, transpirable y de colores claros.
  • Aplicar protector solar para evitar quemaduras.
  • Utilizar sombreros o gorras de ala ancha para proteger el rostro, cuello y orejas.

Finalmente, Hernández Navarro reiteró el llamado a la población para estar atenta a los signos de alerta y acudir al médico ante cualquier malestar relacionado con las altas temperaturas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Avanza_tormenta_Ivo_en_el_Pacifico_provocara_lluvias_fuertes_ab942b99ad
Avanza tormenta Ivo en el Pacífico: provocará lluvias fuertes
Whats_App_Image_2025_08_01_at_10_10_30_PM_0573f44c4b
Combate PC incendio en cañón el Álamo en Santiago
desalojo_habitantes_tamatan_d7f6aacc8b
Preparan amparo por posible desalojo en Ampliación Tamatán
publicidad

Últimas Noticias

Harfuch_6492938bca
Decomisan cinco toneladas de droga en Chiapas, Tijuana y Guerrero
sddefault_d5e7b2ce5f
Estos son los pueblos originarios de Nuevo León
AP_25221787536812_1c37fd0ee0
Astronautas regresan a la Tierra con SpaceX tras meses en la EEI
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8e9870a660
¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?
INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
publicidad
×