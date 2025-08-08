Exhorta Salud a extremar precauciones ante calor en Tamaulipas

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas ante las altas temperaturas y la canícula que actualmente afectan al estado, y que podrían superar los 40 grados centígrados, según reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Informó que hasta la fecha se han registrado 59 casos relacionados con la temporada de calor, de los cuales 16 son por deshidratación, 20 por golpe de calor, 22 por insolación y uno por quemaduras solares.

Hernández Navarro destacó que las altas temperaturas también influyen en la rápida descomposición de los alimentos, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades intestinales como la diarrea. Por ello, recomendó mantener los alimentos refrigerados y extremar la higiene en su preparación y consumo.

“En esta temporada se incrementan este tipo de padecimientos, por lo que debemos cuidar especialmente a los grupos vulnerables, como adultos mayores, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas que trabajan al aire libre, como en la agricultura o la construcción”, subrayó.

El funcionario también hizo un llamado a proteger a personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares, así como a quienes padecen trastornos mentales o neurológicos, ya que son más susceptibles a las complicaciones derivadas del calor extremo.

Entre las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud destacan:

Consumir abundante agua natural y evitar bebidas azucaradas o alcohólicas.

Usar ropa ligera, transpirable y de colores claros.

Aplicar protector solar para evitar quemaduras.

Utilizar sombreros o gorras de ala ancha para proteger el rostro, cuello y orejas.

Finalmente, Hernández Navarro reiteró el llamado a la población para estar atenta a los signos de alerta y acudir al médico ante cualquier malestar relacionado con las altas temperaturas.

