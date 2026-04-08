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Tamaulipas

Refuerzan vigilancia sanitaria en alimentos en Reynosa

El operativo se mantiene en marcha, no obstante, el primer balance de revisiones ha sido calificado como positivo por parte de las autoridades sanitarias

  • 08
  • Abril
    2026

La coordinación de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Reynosa lleva a cabo acciones intensivas de supervisión en puestos de alimentos, tanto de productos crudos como en preparación. El objetivo es que cumplan con las normas sanitarias y prevenir enfermedades derivadas del mal manejo.

Refuerzan supervisión sanitaria en puestos de alimentos

“En los alimentos es principalmente el transporte, que cumpla las condiciones de frío para que el alimento esté en buenas condiciones de consumo, en agua y hielo que son para uso de consumo, se toman muestras de estos productos, se envían a laboratorio para tener la seguridad de que están cumpliendo, esto lo estamos haciendo ya”, comentó Erika Hernandéz, coordinadora de Coepris.

Exhortan a denunciar establecimientos irregulares

Durante la presente temporada de calor, se ha exhortado a la ciudadanía a colaborar mediante denuncias contra establecimientos que no mantengan condiciones adecuadas en la preparación y conservación de alimentos. Asimismo, las autoridades informaron que no solo se revisan negocios de comida, sino también balnearios y otros giros relacionados con esta época.

Supervisan centros recreativos y venta de productos del mar

“Tenemos alrededor de 40 centros recreativos aquí en la zona de Reynosa y de establecimientos que tienen venta de productos procedentes del mar, entre restaurantes y puestos fijos y semi fijos. Tenemos alrededor de 170 o un poco más de establecimientos”, mencionó la coordinadora.

Reportan resultados positivos en primeras revisiones

El operativo se mantiene en marcha y aún faltan diversos establecimientos por ser inspeccionados. No obstante, el primer balance de revisiones ha sido calificado como positivo por parte de las autoridades sanitarias.

“Hasta el momento todos han cumplido con las condiciones de transporte y manejo de alimentos, estamos también dando bastante fomento sobre la norma 251 que habla sobre cómo se debe de manejar los alimentos”, agregó Erika Hérnandez.


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