Whats_App_Image_2026_02_13_at_2_42_39_PM_1_b2cab37eeb
Tamaulipas

Refuerzan vigilancia vial en Reynosa con 14 nuevas patrullas

Las nuevas patrullas se suman al parque vehicular ya existente y forman parte de la estrategia municipal para reforzar la seguridad vial con recursos propios

  • 13
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito y la mortalidad en las vialidades de la ciudad, el alcalde Carlos Peña Ortiz encabezó la entrega de 14 nuevas patrullas que serán destinadas a la corporación de Seguridad Pública Municipal, principalmente al área de Tránsito y Vialidad.

Durante el evento realizado en las instalaciones de la delegación ubicada sobre el bulevar Morelos, el edil señaló que esta inversión busca “poner orden” ante el incremento de choques registrados en los últimos años en la ciudad.

“No es un tema de recaudación, es un tema de prevención. Queremos resguardar a toda la población de Reynosa”, expresó.

Las unidades, tipo camioneta y totalmente equipadas, serán utilizadas para labores de patrullaje vial, atención de accidentes, apoyo en eventos masivos y trabajos coordinados con Protección Civil y la Guardia Estatal.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 2.42.39 PM.jpeg

Peña Ortiz subrayó que el municipio enfrenta un déficit importante de elementos de seguridad, al señalar que, de acuerdo con estándares internacionales, se requieren tres policías por cada mil habitantes, cifra que actualmente no se alcanza ni a nivel estatal ni en el ámbito municipal.

“Faltan muchísimas más unidades y muchísimos más elementos. Es un proceso gradual que llevará años”, reconoció.

El alcalde planteó además la posibilidad de abrir el debate sobre la implementación de operativos antialcohol, aunque aclaró que, en caso de aplicarse, no tendrían fines recaudatorios y podrían contemplar sanciones como servicio comunitario.

De acuerdo con las autoridades municipales, durante 2025 se registraron en la ciudad diversos accidentes con consecuencias fatales, por lo que la meta para 2026 es reducir estos índices mediante una mayor presencia vial y el fortalecimiento de acciones preventivas.

Las nuevas patrullas se suman al parque vehicular ya existente y forman parte de la estrategia municipal para reforzar la seguridad vial con recursos propios.


