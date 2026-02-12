Podcast
Coahuila

Saltillo colocará semáforos inteligentes en Presidente Cárdenas

El sistema empleará inteligencia artificial para ajustar de manera automática los tiempos de los semáforos según la densidad del tráfico

  • 12
  • Febrero
    2026

El Ayuntamiento de Saltillo anunció que, a partir de la última semana de febrero, comenzará un programa piloto de semaforización inteligente en la calle Presidente Cárdenas, entre Emilio Carranza y Urdiñola. La iniciativa, presentada por el alcalde Javier Díaz González, busca mejorar la fluidez del tránsito y aumentar la seguridad de peatones en una de las vialidades con mayor afluencia de vehículos de la ciudad.

El sistema empleará inteligencia artificial para ajustar de manera automática los tiempos de los semáforos según la densidad del tráfico en distintos momentos del día. A diferencia de los semáforos tradicionales, esta tecnología aprende del comportamiento del tránsito y modifica los ciclos de luz en tiempo real, lo que promete reducir congestionamientos y optimizar la circulación.

La instalación será realizada sin costo para el municipio por una empresa nacional especializada, como parte de la fase de prueba. Durante los primeros días se realizarán ajustes técnicos para garantizar un funcionamiento óptimo y, si los resultados son positivos, se estudiará expandir el sistema a otras calles. Además, el alcalde mencionó que se podría reducir el número de cajones de estacionamiento en la zona, aunque aún no se han definido detalles específicos ni la duración exacta del programa piloto.


