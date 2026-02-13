Podcast
Tamaulipas

Fortalece DIF Reynosa campaña de reconstrucción de mamas gratuita

Los resultados han sido posibles gracias al trabajo coordinado del Sistema DIF municipal y a la participación activa de la sociedad civil

El Sistema DIF Reynosa informó que, como parte de la Campaña de Reconstrucción de Mama 2026, ya fueron seleccionadas dos mujeres que recibirán de manera totalmente gratuita su cirugía de reconstrucción mamaria con implante.

Las intervenciones quirúrgicas están programadas para los días 18 y 19 de febrero y contarán con valoración médica, cirugía y seguimiento postoperatorio a cargo del cirujano plástico Vidkar Iván Campos Martínez, además del respaldo institucional del propio sistema DIF y el apoyo de una institución hospitalaria de la ciudad.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta del Voluntariado del DIF Reynosa, Alejandra Yelitza Garza, destacó que este es el tercer año consecutivo en el que se impulsa esta campaña, la cual ha permitido beneficiar hasta el momento a ocho mujeres con cirugías de reconstrucción de mama.

Resaltó que los resultados han sido posibles gracias al trabajo coordinado del Sistema DIF municipal y a la participación activa de la sociedad civil.

“Quiero hacer un reconocimiento muy especial a la ciudadanía, a todas las personas y asociaciones que se han sumado a nuestros eventos con causa, que han participado, aportado y confiado en el trabajo del DIF. Gracias a ustedes, hoy estas cirugías son una realidad; cada boleto adquirido y cada donativo se transforma en esperanza para las mujeres de Reynosa”, expresó.

Asimismo, informó que la convocatoria permanece abierta e hizo un llamado a las mujeres interesadas en este programa a acercarse al DIF para la valoración de su caso.

En el encuentro con medios también estuvieron presentes el director general de la institución hospitalaria que respalda las cirugías, Alejandro Zamyr Tuexi Medina; el director médico, Jesús Salvador Guerrero Medina; la directora general del DIF Reynosa, Gabriela Rosas Blanco; así como la coordinadora del área de salud del DIF, Faride Iga Carrizales, además de mujeres beneficiadas.

Con esta acción, el Sistema DIF refrenda su compromiso de fortalecer la atención integral a la salud de las mujeres en Reynosa, a través de programas que contribuyen a su recuperación física y emocional.


