Reynosa ofrece apoyo integral a familias de desaparecidos

Como parte de los acuerdos entre el municipio de Reynosa y colectivos de madres buscadoras, entre los que destaca Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, se ha implementado un programa de ayuda integral que incluye respaldo económico, asesoría jurídica y atención psicológica, el cual es operado a través de SEDESOL Municipal de Reynosa.

Edith González, vocera del colectivo, explicó que este apoyo está dirigido a familias que se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos, brindando no solo ayuda económica, sino también acompañamiento legal y emocional.

“Para aquellas familias que buscan a sus seres queridos, es un apoyo económico, no solamente económico, también es un apoyo para asesorías jurídicas y también psicológica, entonces este apoyo está abierto a la ciudadanía general para personas que tengan algún familiar desaparecido”, señaló.

Uno de los requisitos principales para acceder a este apoyo es contar con domicilio en Reynosa, además de que la carpeta de investigación del familiar desaparecido se mantenga activa ante las autoridades correspondientes.

En ese sentido, González detalló que se han flexibilizado los criterios de la convocatoria, permitiendo ahora que personas con familiares desaparecidos desde el año 2000 puedan acceder al programa, siempre y cuando exista una denuncia formal.

“Ahorita los requisitos principales son tener la denuncia, es fundamental. Antes la convocatoria inicial se tenía que tener una denuncia del 2016 en adelante y ya no, ya pueden acceder todas las personas que tengan un familiar desaparecido desde el 2000 en adelante”, explicó.

A través de este programa se otorga ayuda económica al familiar solicitante, con el objetivo de que pueda continuar con las labores de búsqueda, brindando un respaldo directo a quienes enfrentan esta situación.

Actualmente, el programa contempla cerca de mil 800 espacios disponibles; sin embargo, el número de inscritos apenas alcanza alrededor de 200 beneficiarios, por lo que autoridades mantienen abierta la convocatoria para que más familias puedan integrarse.

Finalmente, la vocera informó que las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de SEDESOL en la zona centro de la ciudad, o bien comunicarse a través de los canales del colectivo para recibir orientación y resolver dudas sobre el proceso.

“Tienen que acudir a las oficinas de Sedesol, están en zona centro, en la calle Matamoros, ahí de ocho de la mañana a tres de la tarde se estará recibiendo la papelería. También nos pueden mandar mensaje a la página del colectivo o al número proporcionado, porque ahorita se están eliminando trabas para que más personas puedan acceder”, concluyó.

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