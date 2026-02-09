Reporta Protección Civil 48 fugas de gas en Reynosa

Desde la tarde del domingo comenzaron a registrarse reportes por presuntas fugas de gas natural en distintos sectores de la ciudad de Reynosa, lo que ha generado preocupación e incertidumbre entre la población.

De acuerdo con información recabada, hasta el momento se han contabilizado al menos 48 reportes en diversas colonias, donde vecinos alertaron sobre olores intensos a gas y el posible riesgo para sus viviendas y familias.

Habitantes de las zonas afectadas señalaron que el temor se mantiene, ya que desconocen el origen de las presuntas fugas y las medidas que se están implementando para atender la situación. Algunos residentes indicaron que han evitado encender aparatos eléctricos o realizar actividades que pudieran representar un peligro.

Hasta ahora, la empresa responsable de la distribución del gas natural no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido ni ha informado públicamente sobre las acciones preventivas o correctivas que se estén llevando a cabo.

La ciudadanía exhortó a las autoridades y a la compañía a brindar información clara y oportuna para garantizar la seguridad de las familias en Reynosa.

