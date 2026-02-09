Podcast
IMG_1338_8ca7628cd1
Tamaulipas

Reporta Protección Civil 48 fugas de gas en Reynosa

Desde el domingo se han reportado 48 presuntas fugas de gas en Reynosa; vecinos denuncian olores intensos y falta de información oficial

  • 09
  • Febrero
    2026

Desde la tarde del domingo comenzaron a registrarse reportes por presuntas fugas de gas natural en distintos sectores de la ciudad de Reynosa, lo que ha generado preocupación e incertidumbre entre la población.

De acuerdo con información recabada, hasta el momento se han contabilizado al menos 48 reportes en diversas colonias, donde vecinos alertaron sobre olores intensos a gas y el posible riesgo para sus viviendas y familias.

Habitantes de las zonas afectadas señalaron que el temor se mantiene, ya que desconocen el origen de las presuntas fugas y las medidas que se están implementando para atender la situación. Algunos residentes indicaron que han evitado encender aparatos eléctricos o realizar actividades que pudieran representar un peligro.

IMG_1270.jpeg

Hasta ahora, la empresa responsable de la distribución del gas natural no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido ni ha informado públicamente sobre las acciones preventivas o correctivas que se estén llevando a cabo.

La ciudadanía exhortó a las autoridades y a la compañía a brindar información clara y oportuna para garantizar la seguridad de las familias en Reynosa.


Comentarios

Etiquetas:
