Reportan 6 lesionados en accidente carretero Victoria–Matamoros

Un accidente carretero se registró en el kilómetro 140 de la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del Libramiento San Fernando / La Unión, donde se reportó la participación de varios vehículos y un saldo preliminar de personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó al menos 6 personas lesionadas, entre ellas un bebé, quienes fueron auxiliados por corporaciones de emergencia que acudieron al sitio tras recibir el reporte.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del accidente ni la mecánica de los hechos.

No se ha informado oficialmente la gravedad de las lesiones ni si alguno de los afectados fue trasladado a un hospital. Se espera que en las próximas horas autoridades actualicen el estado de salud de las personas involucradas.

Tras el reporte del accidente, unidades de Protección Civil de San Fernando se trasladaron al sitio para coordinar las labores de auxilio y brindar atención médica a los lesionados.

Autoridades piden precaución al circular por la zona

Autoridades exhortaron a los conductores que transitan por la carretera Victoria–Matamoros a disminuir la velocidad, manejar con precaución y atender las indicaciones del personal de emergencia que permanece en el área.

La circulación podría verse afectada debido a las maniobras de atención y retiro de vehículos involucrados, por lo que se recomienda considerar tiempos de traslado y mantenerse informado a través de reportes oficiales.

Nota en desarrollo...

