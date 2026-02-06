Impulsan hospedaje alternativo ante falta de hoteles en Cepeda

Sin inversiones en puerta para la construcción de hoteles, el Pueblo Mágico de General Cepeda le apuesta a la oferta de espacios de hospedaje a través de Airbnb, que han prosperado de manera importante en los últimos años, afirmó la alcaldesa Mayra Ramos de Zamora.

“Hay ya casas donde por medio de la aplicación están en esa propuesta de Airbnb, el tema de los hoteles estamos un poco cortos, pero con estas propuestas de hospedaje va creciendo. “Al día de hoy nadie se ha acercado a invertir para un hotel, pero las casas sí nosotros estamos enterados de su oferta, en el caso de hoteles no hay inversionistas actualmente para abrir un nuevo hotel en General Cepeda”.

General Cepeda impulsa hospedaje mediante Airbnb

La alcaldesa explicó que, ante la falta de proyectos para nuevos hoteles en General Cepeda, los espacios de hospedaje mediante plataformas digitales han comenzado a crecer y representar una alternativa para atender a los visitantes.

Señaló que autoridades municipales mantienen conocimiento sobre la oferta de viviendas que participan en este esquema, el cual ha permitido ampliar la capacidad de hospedaje en el municipio.

Eventos turísticos buscan atraer visitantes al municipio

Este municipio es considerado uno de los destinos turísticos importantes del sureste de Coahuila, al contar con diversas actividades y festivales que generan atracción de visitantes.

“El domingo tenemos un evento de autos clásicos del desierto y el primer festival de este año, que es el Festival de la Discada; el año pasado nos fue muy bien, estamos esperando que haya una derrama económica importante”.

Las autoridades locales prevén que este tipo de eventos contribuya a fortalecer la actividad turística y el flujo de visitantes hacia el Pueblo Mágico.

Rehabilitan caminos rurales para mejorar infraestructura

La alcaldesa indicó que el tema de infraestructura también forma parte de las acciones municipales, por lo que actualmente se realizan trabajos de rehabilitación de caminos rurales.

Detalló que se trabaja en dos de seis caminos que recibieron mantenimiento el año pasado, además de que se encuentra en proceso la adquisición de equipo y maquinaria pesada para fortalecer estas labores, con una inversión de 6 millones de pesos.

