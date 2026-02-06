Alcanza Tamaulipas 68% en preinscripciones para ciclo 2026-2027

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García, informó que el proceso de preinscripción escolar para el ciclo 2026-2027 está en marcha y se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero.

Destacó que se lleva hasta el momento un 68 por ciento del total de 1 millón 23 mil 600 alumnos que se espera ingresen al nuevo ciclo escolar en todo el estado, por lo que exhortó a los padres de familia a acudir a las preinscripciones porque facilitará que en el próximo ciclo que comienza en agosto se tenga en orden el plan de infraestructura educativa.

“Queremos tener en orden toda la infraestructura, con sus bancos, sus maestros y sus instalaciones, y esto también les asegura a los papás un lugar de su preferencia para sus hijos”.

Aunque algunas escuelas de alta demanda ya tienen su matrícula completa, aún hay espacios disponibles en otros planteles, por lo que Valdez García dijo que no es necesario hacer largas filas para obtener una ficha.

Fechas importantes

- El proceso de preinscripción se realizará del 3 al 13 de febrero.

- Inscripciones tardías estarán disponibles de marzo a julio.

Valdés García destacó la importancia de realizar la preinscripción en línea para evitar filas y garantizar un lugar en la escuela de preferencia.

También enfatizó que la educación es un derecho constitucional y que ningún estudiante se quedará sin acceso a la educación.

Comentarios