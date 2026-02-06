Podcast
Tamaulipas

Congreso elige a García Repper como nuevo fiscal anticorrupción

El nuevo funcionario adelantó que su gestión iniciará con una auditoría interna para conocer el estado real de la institución

  • 06
  • Febrero
    2026

El Congreso del Estado designó a Andrés Norberto García Repper Favila como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de alcanzar la mayoría calificada requerida entre los legisladores.

La elección se realizó mediante votación por cédula durante la sesión ordinaria de este jueves, en la que García Repper obtuvo 27 votos, mientras que los otros aspirantes, Miguel Ángel Doria Ramírez y Julieta Elena Martínez Trejo, no recibieron respaldo, además de registrarse seis votos nulos.

Previo a la designación, los diputados analizaron el informe emitido por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el cual incluyó los resultados de las pruebas aplicadas a los tres candidatos, como parte del proceso de selección.

Antes de asumir el nuevo cargo, García Repper presentó su renuncia como magistrado del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Tamaulipas, puesto al que había accedido recientemente mediante el proceso electoral.

Tras rendir protesta, el nuevo Fiscal Anticorrupción asumió el compromiso de encabezar la dependencia durante un periodo de ocho años.

Arrancará con revisión total de la Fiscalía

En sus primeras declaraciones, García Repper adelantó que su gestión iniciará con una auditoría interna para conocer el estado real de la institución, tanto en el ámbito administrativo como en el jurídico y operativo.

Detalló que se realizará una evaluación minuciosa de las carpetas de investigación existentes, con el objetivo de depurar expedientes, establecer prioridades y reactivar aquellos casos que presenten mayor urgencia.

Aseguró que la Fiscalía actuará con criterios técnicos y no será utilizada como herramienta de confrontación política.

“No habrá persecuciones ni venganzas. Se investigará únicamente lo que tenga sustento legal, con profesionalismo y respeto al debido proceso”, afirmó.


