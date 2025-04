Resalta rector de la UAT inversión histórica de $444 mdp

Al presentar logros y avances durante su primer año rectoral al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado dijo que se ha destinado una inversión histórica de $444 millones de pesos en infraestructura educativa, programas y acciones en beneficio de la comunidad estudiantil de 17 municipios de la entidad.

La institución cuenta con 17 Facultades, cinco Unidades Académicas y cinco Preparatorias con un total de 180 programas educativos de bachillerato, licenciatura y posgrado en beneficio de más de 42 mil estudiantes.

Durante su mensaje, Anaya Alvarado refirió que se cuenta con una universidad que abraza la diversidad, que promueve el arte, la cultura y el respeto, bases para una gestión honesta y ejemplar porque el futuro ya está en marcha.

“Avanzamos hacia una universidad que educa para transformar, que inspira para servir guiada por sus valores; nos consolidamos como una institución que honra su pasado, entiende su presente y construye un futuro más justo, más humano y digno para Tamaulipas”, señaló.

Durante el periodo 2023-2024, la UAT entregó 19,299 becas, lo que significa que uno de cada dos estudiantes cuenta con una beca; además, 3,866 becas a estudiantes de nuevo ingreso, personas con discapacidad, víctimas del delito y en situación de orfandad. En el último año, la movilidad académica creció un 54%, permitiendo que más estudiantes viajen a universidades nacionales y extranjeras para su crecimiento profesional. Además, los Centros Universitarios de Idiomas brindaron información a 11,670 estudiantes en inglés, francés, alemán, japonés y coreano.

Previo al evento se entregaron 25 nuevas unidades que serán asignadas a cada una de las instituciones para transporte escolar, uno de los compromisos de la universidad.

“Sabemos que para muchos estudiantes el simple hecho de llegar a clases representa un desafío y por eso hoy damos un paso firme para que ningún joven vea interrumpido su camino por falta de medios. Ese parque vehicular es un símbolo de equidad, pero sobre todo de voluntad para transformar realidades. Somos una universidad que no excluye, que no discrimina y que no se queda atrás”, dijo el rector de la UAT.

Por su parte, el Gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció el trabajo que se realiza en la UAT, con un récord histórico en su matrícula al registrar 10 mil estudiantes de nuevo ingreso y en donde más de 19 mil universitarios reciben una beca educativa.

“Por lo que dejo aquí mi compromiso de seguir trabajando por ustedes para que continúe el programa de infraestructura y equipamiento más ambicioso de la historia de la UAT”, dijo Villarreal Anaya.

Resaltó que la universidad eleva su posición en el ranking que evalúa y califica a las mejores instituciones de educación superior de México y de América Latina, por lo que se declaró como un aliado incondicional de la renovación institucional que hoy distingue a la máxima casa de estudios.

Durante el 2024, la UAT desarrolló 139 proyectos de investigación con 30 iniciativas estratégicas enfocadas a fortalecer la infraestructura; siendo uno de los más destacados el que trata sobre la valoración y resignificación del patrimonio cultural y biocultural de la región mezcalera de la Sierra de San Carlos, con la participación de 29 investigadores.

“Les informo que adquirimos 814 computadoras para equipar laboratorios de cómputo en distintas facultades y unidades académicas. Gracias al manejo eficiente y transparente de los recursos, nos permitió adquirir 25 unidades motrices equipando a todas las facultades y unidades administrativas, así como a personal de los campos universitarios de todo el estado. Les anuncio que hace unos momentos realizamos la entrega de 25 de estas unidades para transporte escolar”, explicó.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, hizo entrega del documento que contiene la información detallada del segundo informe de labores al gobernador Américo Villarreal Anaya y a la representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Olga Hernández Limón.

Comentarios