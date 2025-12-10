Reynosa impulsa campaña del diezmo diocesano en ocho municipios

La Diócesis de Matamoros–Reynosa avanza en la campaña anual del diezmo diocesano, una iniciativa que comenzó con la entrega de sobres especiales en cada una de las parroquias del territorio diocesano.

De acuerdo con el ecónomo del seminario, Jorge Villanueva, este material facilita a los fieles la entrega de su donativo y permite que quienes no puedan acudir directamente al templo cuenten con opciones alternativas para colaborar.

“Estuvimos entregando como una campaña material un sobre que es el típico que entregamos para que a través de él se haga llegar esta ofrenda; trae el logo en la parte inferior, una gratitud y algunos números de cuenta para las personas que por alguna razón no lo pueden hacer de esta manera, en lo sucesivo lo puedan hacer a través de un cheque o una transferencia”, explicó el ecónomo.

Villanueva señaló que la invitación para participar en el diezmo se está llevando a cabo en los ocho municipios que conforman la diócesis: Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Méndez, San Fernando y Matamoros.

Destacó que la campaña se extenderá durante los meses de enero y febrero, y que esta acción busca fortalecer la cercanía entre la Iglesia y las comunidades parroquiales.

“En todos los templos de la Diócesis de Matamoros–Reynosa, que comprende los municipios de Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Villa de Méndez, San Fernando y la ciudad de Matamoros, es una obra que nos permite estrechar una cercanía con ellos, pero pedir ese apoyo económico. Esto es durante los meses de enero y febrero y de igual manera en todo el territorio diocesano”, precisó.

El ecónomo también explicó en qué áreas se invertirán los recursos obtenidos a través del diezmo, destacando que se destinarán principalmente al sostenimiento del culto divino, la evangelización y las obras de caridad.

Detalló que la diócesis opera diversos organismos como la Casa del Migrante, asilos, casas hogar y programas de apoyo a personas vulnerables. Asimismo, una parte importante de estos recursos se canaliza al respaldo de parroquias con mayores necesidades.

“Es sostener el culto divino, que es la parte central en la naturaleza de la Iglesia, que es el culto y la evangelización. Al centro es practicar la caridad con los más pobres. Se tiene conocimiento de que la diócesis tiene organismos como la Casa del Migrante, asilos, casas hogar… también el cuarto recuadro es apoyo de las parroquias necesitadas, y quisiéramos apoyar a todas con estos recursos”, afirmó Villanueva.

La diócesis reiteró que la participación de los fieles es esencial para continuar con la labor pastoral y social que sostiene a miles de familias y comunidades en la región.

