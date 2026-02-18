Arranca Policía de Monterrey operativo por Miércoles de Ceniza

Con motivo de la conmemoración del Miércoles de Ceniza y ante la afluencia de fieles, autoridades municipales implementaron este miércoles un operativo especial de seguridad y vialidad en templos católicos del municipio, principalmente en la zona centro de la ciudad.

El operativo se lleva a cabo en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana de Monterrey, donde desde temprana hora se registra una importante concentración de personas que acuden a recibir la ceniza.

Despliegue se mantendrá activo hasta las 21:00 horas

En entrevista, el comandante Rafael Silva, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el despliegue inició desde las 8:00 horas y se mantendrá activo hasta las 21:00 horas, con la participación de elementos de policía y tránsito.

“Vamos a implementar un operativo de seguridad y vialidad con apoyo de oficiales de policía y tránsito, abarcando las principales iglesias católicas de la zona centro y de las colonias bajo el resguardo de la Policía de Monterrey”, explicó.

El operativo se pone en marcha frente a la Catedral de Monterrey, además de que estará templos como:

Nuestra Señora del Roble

San Judas Tadeo, Cristo Rey

La Purísima, San José

Sagrado Corazón

San Luis Gonzaga

Corpus Christi

San Pablo Apóstol

Como parte del programa Escudo, los oficiales de tránsito se encargarán de agilizar la circulación vehicular y brindar protección a los peatones, mientras que los elementos policiales permanecerán atentos a la seguridad e integridad de los asistentes.

El comandante hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente al ingresar y salir de los templos, así como a cuidar a niñas, niños y adultos mayores, con el fin de prevenir accidentes durante la jornada.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las indicaciones del personal de seguridad para garantizar un saldo blanco durante esta celebración religiosa.

