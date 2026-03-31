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Tamaulipas

Despliegan operativo y transporte gratuito por Festival del Mar

En materia de seguridad, se implementará un operativo en la carretera Matamoros–Playa Bagdad, donde se instalarán módulos de atención cada cinco kilómetros

  • 31
  • Marzo
    2026

En el marco del próximo Festival del Mar en Matamoros, autoridades municipales informaron que ya se prepara un operativo especial para facilitar el acceso de la ciudadanía, el cual incluirá transporte gratuito, puntos de reunión y un despliegue de seguridad en carreteras.

Habilitan transporte gratuito para asistentes

Ante la demanda de la población, se habilitará servicio de transporte sin costo durante los días viernes y sábado, especialmente para quienes deseen asistir a los eventos principales.

Para el día viernes, se dispondrán 12 camiones distribuidos en distintos puntos de la ciudad cómo: Plaza Fiesta, Las Brisas, Deportivo Santa María y Mundo Nuevo. El sábado, la capacidad será ampliada con un total de 18 camiones.

Refuerzan vigilancia en carreteras principales

En materia de seguridad, se implementará un operativo en la carretera Matamoros–Playa Bagdad, donde se instalarán módulos de atención cada cuatro a cinco kilómetros para brindar apoyo a los viajeros. Asimismo, se vigilarán otras vialidades clave como las carreteras Reynosa–Matamoros, Ciudad Victoria–Matamoros y el acceso de Sendero hacia la zona centro.

Habrá presencia de cuerpos de auxilio en la playa

Las autoridades también señalaron que en la zona de playa se contará con la presencia de elementos de Protección Civil y grupos voluntarios, quienes estarán equipados para atender cualquier emergencia.

Con estas acciones, el municipio busca garantizar un traslado seguro y ordenado para quienes acudan a disfrutar del Festival del Mar durante el periodo vacacional.


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