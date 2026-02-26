Reynosa será sede de congreso médico sobre obesidad y metabolismo

El próximo sábado 28 de febrero, Reynosa será sede de un congreso dirigido a personal médico, enfermería, farmacias y profesionales vinculados al metabolismo, así como a especialistas en nutrición y medicina bariátrica.

Expertos nacionales e internacionales compartirán estrategias de atención

Durante la jornada, especialistas impartirán conferencias orientadas a fortalecer la atención de pacientes con sobrepeso y obesidad, brindando herramientas más efectivas para el diagnóstico y tratamiento de estos padecimientos.

Enfoque multidisciplinario busca diagnósticos rápidos y tratamientos adecuados

Los organizadores señalaron que el objetivo principal es impulsar una visión integral, en la que diversas ramas de la medicina participen para generar diagnósticos más rápidos y tratamientos adecuados, garantizando atención completa a los pacientes.

Evento facilitará participación de especialistas de México y EUA

El congreso se realizará en un hotel cercano al cruce internacional de la ciudad, facilitando la asistencia de especialistas del Valle del Río Grande, de Miami y otras ciudades de EUA. Asimismo, universidades locales avalan el encuentro, involucrando a estudiantes en la formación de nuevos profesionales.

Expertos destacan la vanguardia del programa académico

“Metabolic Hes Flash Talks, es un programa enfocado en todas las comorbilidades que tiene una persona con sobrepeso y obesidad, vamos a ver desde el punto de vista de epidemiología, los laboratorios que se solicitan, los tratamientos que ahorita vemos, también veremos temas cirugía, bariátrica, todo el programa está muy a la vanguardia” – Claudia Munguia, Nutrióloga

“Este evento va dirigido a médicos generales, especialistas y todo aquel personal relacionado con la salud, enfermeros, terapistas, fisiólogos, y estudiantes de medicina y residentes, están invitados, especialistas de gran renombre de la ciudad, de la región, nacionales y extranjeros” – Dr. Felipe Joaquín Cantu Garza, Cirujano bariatra y metabólico

Comentarios