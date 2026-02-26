Podcast
Tamaulipas

Descartan casos de sarampión en Reynosa tras evaluación clínica

La alerta sanitaria se mantiene activa debido al contexto epidemiológico y a la importancia de la vigilancia permanente.

  • 26
  • Febrero
    2026

Autoridades de salud informaron que en Reynosa se han atendido recientemente cuatro casos sospechosos de sarampión; sin embargo, tras la evaluación clínica y el seguimiento correspondiente, todos fueron descartados y confirmados como varicela.

Alerta sanitaria permanece activa por vigilancia epidemiológica

La jefa del Distrito de Bienestar de Salud Número 4, Iliana Villarreal Cantú, explicó que, aunque hasta el momento no se han detectado casos confirmados de sarampión en la ciudad, la alerta sanitaria se mantiene activa debido al contexto epidemiológico y a la importancia de la vigilancia permanente.

Centros de salud operan todo el año con horarios extendidos

El personal médico continúa trabajando de manera coordinada con los distintos centros de salud, los cuales permanecen operando de forma regular durante todo el año, incluyendo fines de semana, con el objetivo de garantizar la atención oportuna y la detección temprana de cualquier caso sospechoso.

Los 28 centros de salud distribuidos en la ciudad brindan servicio de sábado a domingo, de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, mientras que la unidad de la RDZ mantiene atención hasta las 8:00 de la noche. Asimismo, el área de integración familiar cuenta con turnos vespertinos para ampliar la cobertura a la población.

Jornadas de vacunación buscan prevenir reaparición del sarampión

Como parte de las acciones preventivas, se desarrollan intensas jornadas de vacunación en diversos sectores de Reynosa, especialmente en puntos fijos instalados en los centros de salud tanto de la zona urbana como de la periferia de la ciudad.

La funcionaria hizo un llamado a madres, padres de familia y población en general a acudir a los módulos de vacunación para completar esquemas, ya que la inmunización continúa siendo la principal medida para evitar la reaparición de casos de sarampión en la región.

“Casos sospechosos que hemos tenido cuatro, son que se ha llegado a documentar y lo cual ha sido negativo, fueron varicela, pero seguimos todavía con la alerta, seguimos todavía trabajando con todos los centros de salud que sabemos que son fijos durante todo el año, son de sábado a domingo los 28 centro de salud que tenemos están abiertos de ocho de la mañana a 3:30 de la tarde y en la Rodríguez está hasta las ocho de la noche y la integración familiar también tiene turno en la tarde” dijo Iliana Villarreal Cantú, Jefa del Distrito de Bienestar para la Salud 4

