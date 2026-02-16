Podcast
Tamaulipas

Reynosa será sede de reuniones contra el sarampión en el estado

La ciudad fue establecida como sede para que autoridades de salud de gobierno e instituciones privadas, empresariales y educativas, evalúen la situación

En la ciudad de Reynosa fue establecida una sede permanente para que, de manera semanal, autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno, junto con instituciones privadas, empresariales y educativas, evalúen la situación del sarampión en la entidad.

Aunque Tamaulipas se mantiene con cero casos confirmados, se advirtió que no se bajará la guardia, particularmente en los municipios de Matamoros y Reynosa, considerados de mayor riesgo por la movilidad constante de personas entre Texas y Tamaulipas.

El secretario de Salud en la entidad, Vicente Joel Hernández Navarro, subrayó que el objetivo principal es evitar contagios y defunciones, al señalar que, aunque se reconoce la posibilidad de que se presenten casos, se trabaja de forma permanente para contener cualquier eventual brote.

“El objetivo es tener cero casos y tener cero muertes… estamos trabajando para contener, para no tener casos y esta respuesta es una respuesta muy importante”, expresó.

Durante la reunión se estableció como punto clave que la confirmación de posibles casos debe realizarse únicamente mediante laboratorio, cuyos resultados pueden tardar de tres a cuatro días, por lo que se insistió en la importancia de reportar de inmediato cualquier sospecha y evitar la automedicación.

En este sentido, el titular de Salud advirtió sobre el riesgo de no actuar oportunamente ante un caso sospechoso.

“Si sale positivo y actúan después de siete días, ya tenemos 10 casos más en esa área… un solo caso puede transmitir a 18 personas”, indicó.

Asimismo, las autoridades reiteraron que para mantener la estadística de cero casos en Tamaulipas es indispensable reforzar la asistencia de la población a los módulos de vacunación como principal medida preventiva.

El jefe del Departamento de Vacunación en la entidad, Jesús Manuel Zárate Torres, explicó que una dosis de la vacuna contra el sarampión brinda una protección del 93 por ciento, mientras que con el esquema completo de dos dosis la protección alcanza hasta el 98 por ciento.

“Tenemos solamente un 2 por ciento de probabilidad de que una persona vacunada con dos dosis se llegue a enfermar tras un contacto con un caso positivo”, precisó.

Las autoridades estatales señalaron que entidades como Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, así como el estado de Texas en Estados Unidos, registran actualmente casos positivos, situación que coloca a Tamaulipas en un escenario de mayor vulnerabilidad.

Ante este panorama, los hospitales privados se sumaron a las acciones de prevención y atención a la población en riesgo. El representante de este sector, Juan José Villarreal Rosales, manifestó la disposición de colaborar en diagnóstico, tratamiento y campañas de vacunación.

“Tenemos la firme convicción de participar con ustedes para reforzar las clínicas, apoyar en el diagnóstico, tratamiento y todas las campañas de vacunación que nos encomienden”, declaró.

Durante el encuentro encabezado por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, también se solicitó la colaboración de la industria restaurantera, representada por la Canirac, y del sector empresarial, a través de la Coparmex, para mantener debidamente vacunado a todo su personal.

Finalmente, en relación con el caso de una menor de Reynosa que fue difundido como positivo a sarampión, el secretario de Salud informó que no se siguieron los protocolos oficiales para dar a conocer la información y que, tras los estudios de laboratorio, el resultado fue negativo.

“Es negativo el caso que se dio; sin embargo, se realizó un cerco epidemiológico y un cerco vacunal, lo que nos ayuda a realizar nuestro trabajo”, concluyó.


