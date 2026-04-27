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Finanzas

Día del Niño impulsa consumo familiar; gasto llega hasta $5,000

Los gastos comienzan en el entorno escolar, donde las cooperaciones para convivios oscilan entre $100 y $200 pesos por alumno

  • 27
  • Abril
    2026

El Día del Niño se consolida como una de las fechas que impulsa el consumo familiar en México, con un gasto que puede alcanzar hasta los $5,000 pesos por hogar, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). 

Este monto representa además un incremento de hasta 20% respecto a 2025, reflejando el encarecimiento de los productos y servicios asociados a la fecha.

La celebración del 30 de abril moviliza compras en distintos rubros, desde actividades escolares hasta entretenimiento y regalos.

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En primer lugar, los gastos comienzan en el entorno escolar, donde las cooperaciones para convivios oscilan entre $100 y $200 pesos por alumno. 

A ello se suman costos adicionales de entre $300 y $500 pesos por disfraces o vestimentas para festivales, lo que incrementa el desembolso previo a la fecha.

Asimismo, las actividades recreativas fuera de la escuela también dinamizan el gasto. Una salida al cine puede alcanzar los $1,600 pesos, mientras que visitas a parques de diversiones o museos interactivos rondan los $2,000 pesos. 

Incluso opciones más económicas, como acudir a un parque público, pueden implicar gastos cercanos a los $1,000 pesos.

Por otro lado, el rubro de regalos mantiene un papel central en esta celebración. 

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Un juguete en el mercado formal tiene un precio promedio de $1,000 pesos, mientras que alternativas más económicas rondan los $500 pesos, ampliando las opciones de compra para las familias.

“Este panorama refleja cómo una fecha con un propósito noble se ha transformado en una carga económica relevante para muchas familias”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, quien agregó que el pequeño comercio mantiene expectativas positivas ante el incremento en la demanda, aunque con un consumidor que continúa mostrando cautela.


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