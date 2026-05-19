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Tamaulipas

Robos golpean a escuelas de Altamira; suman 3 planteles afectados

El robo fue detectado el día de ayer y que el personal educativo realizó un recorrido dentro de la institución para descartar mayores daños o faltantes

  • 19
  • Mayo
    2026

El problema de robos en escuelas de la zona sur de Tamaulipas continúa generando preocupación entre autoridades educativas y municipales, luego que la primaria "20 de Noviembre", ubicada en el sector Haciendas de Altamira, fuera blanco de la delincuencia.

El director de Educación en el municipio de Altamira, Mario Ortiz, confirmó que sujetos desconocidos ingresaron al plantel tras forzar un candado y sustrajeron tres abael robo fue detectado el día de ayer y que el personal educativo realizó un recorrido dentro de la institución para descartar mayores daños o faltantesnicos de uno de los salones.

"Se registró un incidente; ingresaron algunas personas, suponemos que volaron un candado y se llevaron tres abanicos; el director del plantel nos reportó el hecho y ya se hizo una visita, un acompañamiento y una orientación para que presentaran la denuncia correspondiente".

Explicó que el robo fue detectado el día de ayer y que el personal educativo realizó un recorrido dentro de la institución para descartar mayores daños o faltantes.

El funcionario reconoció que este caso representa ya el tercer plantel afectado recientemente por actos delictivos en Altamira, luego de que anteriormente se reportaran robos de cableado eléctrico en otras escuelas.

Señaló que la mayoría de estos robos ocurren durante la noche o en días inhábiles, cuando disminuye la presencia de personas en los centros escolares; ante ello, padres de familia y directivos han comenzado a reforzar medidas preventivas como mejorar el alumbrado y coordinar vigilancia comunitaria.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Altamira, Francisco Pérez Ramírez, confirmó que el caso fue reportado al número de emergencias 911 y posteriormente integrado a la Mesa de Construcción de Paz.

"Los robos a escuelas nos llevan a trabajar más todavía y redoblar esfuerzos, la Guardia Estatal está realizando rondines en muchas instituciones educativas, sobre todo en entradas y salidas y en aquellas donde ya ha habido incidentes, señaló.

La problemática de robos en escuelas continúa afectando a diversos municipios de la zona sur de Tamaulipas, donde además de pérdidas económicas, los daños provocan afectaciones directas al desarrollo de las actividades educativas y obligan a las comunidades escolares a buscar nuevas estrategias de vigilancia y protección.


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